Путин попросил Кудрина взяться за нацпроекты

- Вы, конечно, человек очень опытный, мы с вами знаем оба, - Владимир Путин начал встречу с главой Счетной палаты не то с комплимента, не то с констатации очевидного. - Но, тем не менее, работа, которой вы сейчас занимаетесь, – новая для вас. Уже полгода прошло, да?

- Да, - подтвердил Кудрин свой срок на посту. - Могу сказать, что за период прошлого года, за период моего уже председательства, проведено 42 заседания коллегии Счётной палаты, на которых рассмотрено 272 мероприятия контрольных органов. Допустим, мы проверяли применение «Системы 112» в чрезвычайных ситуациях или, например, развитие малого и среднего бизнеса. То есть в таких случаях мы проводим комплексную проверку по всей стране.

- Не схематично – траты денег, а в целом проблему? - уточнил президент.

- Смотрим, как работает вся система, как эффективно. Счётная палата должна оценивать результативность выполнения стратегических целей, стратегических документов. В 2019 году мы более строго будем мониторить выполнение национальных целей, национальных проектов как независимый от исполнительной власти контроль.

За полгода Счетная палата направила 170 представлений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний, 220 информационных писем. А там, где не получилось «по-хорошему»: 23 материала отправлено в Генеральную прокуратуру, 8 – в ФСБ, 4 – в Следственный комитет.

- Вы сказали про стратегический аудит, - обратил внимание Путин. - Вам, как человеку, который когда-то готовил подобные нацпроектам документы, а сейчас в новом качестве, – не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей. Я очень рассчитываю, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов.