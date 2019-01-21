2019-01-21T16:53:57+03:00
Звезды

Сестра умершей звезды "Дома-2" сделала заявление

Василиса Денисова 15 лет страдает от неизвестной болезни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Василиса ДенисоваВасилиса ДенисоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Василису мучают жуткие приступы. Она боится повторить судьбу сестры - умереть молодой и красивой. Гламурной брюнетке сделали операцию, правда, по словам девушки, врачи так и не смогли вынести вердикт относительно состояния ее здоровья.

"В связи с потерей мамы в 2004 году после сильного срыва у меня начались резкие приступы. Сердце начинает разгоняться, допустим от 60 до 155. И у меня это только по ночам, когда я сплю. Первый мой приступ был 180 ударов... В то время приступы были очень, очень редкие, раз в пол года. Они меня не сильно беспокоили", - начала свою исповедь родственница Полины Лобановой, которая умерла от сердечного приступа.

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Более 14 лет Василису Денисову мучают жуткие приступы
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По словам Василисы, дальше все стало только хуже: "Я потеряла бабушку, это опять срыв для моей психики, приступы начали учащаться от одного до десяти раз в месяц".

Окончательно ее здоровье подорвала смерть бывшей участницы "Дома-2". Денисова была напугана уходом сестры и обратился к врачам. "Неврологи, кардиологи и прочие специалисты. Даже в Склиф обращалась, но и там развели просто руками, хоть и смотрел сам профессор", - сокрушается брюнетка в своем блоге.

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Операция гламурной брюнетке не помогла
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Она отметила, что самое страшное - это когда "сердце стало не просто разгоняться, а замирать". Эти перебои пугают и мучают брюнетку больше всего. И даже хирургическое вмешательство не принесло своих плодов - диагноз до сих пор под вопросом. "Вот куда теперь обращаться и что с этим делать, не знаю. Ведь это может летально кончиться", - разводит руками Василиса.

В июле 2018 года Денисова сообщила о смерти 20-летней сестры - бывшей участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Она опубликовала фотографии Полины и написала, что не может поверить в случившееся: "Ребят, Полина умерла!!! Господи… Помогите… Умерла... 20 лет! Зайка моя… За что??! У меня сейчас сердце остановится… Все, кто ее знал или просто хочет помочь словами или чуть финансово, вот мой номер".

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