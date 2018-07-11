Из дома погибшей экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой украли 3 миллиона и брендовые вещи

СЕГОДНЯ 13:46 2018-07-11T13:48:08+03:00

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Утром 4 июля скончалась одна из бывших участниц реалити-шоу «ДОМ-2» Полина Лобанова. 20-летняя девушка ушла из жизни при загадочных обстоятельствах: по одной из версий ее организм не выдержал чрезмерного количества запрещенных веществ, по другой – она скончалась от сердечной недостаточности. Красавицу нашли мертвой, в ванной, в чужой квартире. И пока полиция занимается расследованием обстоятельств гибели девушки, ее старшая сестра Василиса заявила, что из дома экс-участницы телепроекта пропало более 3 миллионов рублей. Кроме того, исчезли дорогая одежда и фирменные часы.

Оказалось, что Полина собиралась купить новый автомобиль, поэтому держала дома такую крупную сумму. «Она хотела покупать машину… Но после смерти у нее исчезли деньги, также пропали „вотчи“, с которыми она всегда была на проекте, новые беспроводные наушники… Пропал кулон, который ей дарил папа. В квартире не оказалось ни одной верхней одежды», — рассказала она Dom2Life.ru

Другая подруга Полины – Татьяна заявила, что вместе с сестрой подруги готова пойти до конца, лишь бы узнать, что же на самом деле произошло в ту роковую ночь. По словам очевидцев, вечером 4 июля Лобанова развлекалась в ночном клубе, и, судя по внешнему виду, находилась под воздействием запрещенных препаратов.

«Мы встречались с адвокатом, обсуждали все нюансы. Хотим выяснить подробности. Например, оказывается, скорая приезжала по вызову в клуб к Полине, когда ей стало плохо. Но кто-то из тех, кто был рядом, отказался от госпитализации. В таком случае должны быть документы, где всю ответственность за это берет на себя конкретный человек, – призналась Таня. – Еще нам непонятно поведение Камиллы, соседки Полины, с которой она жила. Она отказывается от каких-либо комментариев».