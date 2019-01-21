Дж.К. Симмонс: "Иногда играю одного Говарда с утра, другого - в обед"

- Трудно одному актеру играть двух разных людей? Как зрители поймут с пермого кадра, где кто?

- Дело в том, что в сериале "Двойник" представлены две версии всё тех же персонажей. В моём случае эта тема обсуждалась, и в итоге было принято решение не вносить ни малейших физических изменений в данный персонаж. Различия носят чисто психологический и эмоциональный характер, и это сказывается на том, как они вживаются в свою плоть. Один из них физически ощущает себя в своей плоти как дома, или более сильным, мощным и самоуверенным, то есть здесь проявления носят физический характер. Другие актёры (а «других» во втором сезоне мы ещё увидим) могут выделяться по-разному. Здесь есть масса возможностей.

- Какие изменения произойдут во втором сезоне? Может, в вашей работе тоже что-то поменялось? Вы играете двух персонажей одновременно, или одного утром, другого вечером?

- Когда в одной сцене мне приходилось играть обоих героев, то да, это мог быть один персонаж утром, а второй после обеда в зависимости от того, насколько сложна такая сцена, и, конечно, большую часть времени в ней присутствовали не только мои герои. В сценах участвуют и другие актёры. В первом сезоне были технические препятствия, реально представлявшие трудности для всех участников. Думаю, нам удалось найти способы провести съёмки сериала более гладко и без помех для всего процесса. Без необходимости играть в теннисный мяч со штативом кинокамеры или с «человеком-невидимкой», большую часть времени я взаимодействую с партнёром; другие актёры, участвующие в сценах со своими двойниками, испытывают то же самое. Мой двойник по имени Джон Фанк, в сериале мой постоянный дублёр, также реально является моим партнёром. Хотя зрители и не видят его работы!

Тяжело исполнять роль двух персонажей с одинаковой внешностьюФото: кадр из фильма

- Почему вы делете сериал в Берлине?

- Вообще крайне важно, что значительная часть съёмочного процесса проходила в Берлине с иносказательным обозначением Стены, и, хотя это современный сериал, тебя не покидает ощущение окончания «холодной войны», которое по сей день чувствуется в нынешнем Берлине. Это действительно во многих отношениях интересный город. Впервые я побывал в Берлине лет пять тому назад. История всё ещё возвращает нас к эпохе Второй мировой войны и к разделу «восток-запад» периода «холодной войны».

- Какая версия Говарда Вам лично кажется ближе?

- Мне ближе более добрый, мягкий Говард, это первый персонаж, о котором я прочитал в сценарии, он сразу привлёк меня, и я решил, что это единственный герой, роль которого я хочу сыграть. Он мне всегда казался главным героем, хотя, когда я выступаю в роли "другого" Говарда, выражаю другую точку зрения. Это была трудная и интересная роль, и надеюсь, (стучу по дереву), будет и дальше интересно переключаться с одного парня на другого.

- Кроме интересного сюжета, что-то еще хотели сказать создатели?

- Я думаю, как и любое другое доброе, толковое и интересное повествование сериал играет воспитательную роль; он даёт представление о явлении, не говоря о нём слишком много. Думаю, двусмысленность понятия «природа или воспитание» - повод для увлекательной дискуссии о природе человека. Она настолько сложна и многослойна, имеет столько признаков и представлений, являет собой настолько разнородный, во всех смыслах этого слова, мир и череду личностей… Думаю, эта дискуссия проходит красной нитью через сериал и останется интересной и поучительной.

Сериал отдаёт дань романам Джона Ле Карре; это своего рода толковая, хитросплетённая шпионская история. Меня она никогда не привлекала и не отталкивала, хотя я не особенно люблю всё, что написано в жанре ужасов. Для меня интерес представляют герои, а уж этих типажей в сериале хватает.

Сериал "Двойник" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play. На российском телевидении продолжение сериала доступно на телеканале ViP Premiere в пакете ViP