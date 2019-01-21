2019-01-21T18:52:40+03:00
Общество

«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность»

Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены-фотомодели, раскрыл жуткие тайны ИК-54 [видео, эксклюзив "КП"]
Евгений БЕКИШБЕКОВkp.ru
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дмитрий Лошагин уже три года провел в колонии Новой Ляли за убийство своей жены ЮлииДмитрий Лошагин уже три года провел в колонии Новой Ляли за убийство своей жены ЮлииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В прошлую пятницу к Дмитрию Лошагину в колонию нагрянули с прокуратуры. Дело в том, что фотограф стал свидетелем по делу бывшего замначальника колонии Рафика Зинатуллина. По версии следствия, Зинатуллин вместе с пятью зэками причастны к массовым пыткам и сексуальным издевательствам в колонии. Такими методами «активисты», поощряемые начальством, вымогали деньги у заключенных. Пытали зэков изощренно: топили, заставляли ходить на корточках часами, ну и самое страшное – насиловали и избивали.

- Перед моими глазами осужденному Карпову, который сейчас потерпевшим является, извиняюсь за выражение, задницу черенком от лопаты порвали. Это было в СУСе на моих глазах. Мы с ним шли одним этапом, – вспоминает Лошагин.

Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

Для несведущих в тюремном жаргоне, СУС – это специальные условия содержания, утяжеляющие быт заключенного. Помимо всего прочего Лошагин признался, что и сам боялся быть «опущенным», то есть изнасилованным. Для того чтобы уберечь себя от подобного рода издевательств фотограф, как он утверждает, платил кругленькую сумму начальнику колонии Сергею Созинову.

- Я два года подряд, а конкретно в 2016 и 2017, платил Созинову деньги за «сексуальную безопасность», чтобы меня никто не трогал, - рассказывает заключенный

Напомним, фотограф Дмитрий Лошагин в 2015 году был осужден за убийство своей жены. Сейчас он отбывает срок в 10 лет Свердловской области.

Дмитрий Лошагин уже три года провел в колонии Новой Ляли за убийство своей жены Юлии (осталось отсидеть всего 6 лет). Красавица пропала 21 августа 2013 года после вечеринки в честь своего дня рождения. А спустя несколько дней ее обезображенное тело нашли в лесу в десятках километров от Екатеринбурга. Гламурный фотограф все это время делал вид, что ничего не произошло: работал и ходил на вечеринки. Ну, а когда Лошагин приехал на опознание, его задержали полицейские.

За этим последовала эпопея с судебной тяжбой. Сперва Дмитрия оправдали. Затем с подачи тещи все-таки признали убийцей. Потом Лошагин подал апелляцию, где в 16 пунктах объяснил, почему обвинения в его адрес беспочвенны. Но в верховном суде лишь скостили Дмитрию два месяца тюрьмы.

Впрочем, в тюрьме Дмитрий неплохо устроился. Руководство колонии предоставило ему фотоаппарат. И Лошагин отлично зарабатывал на том, что снимал остальных зеков, если те хотели послать карточки на волю своим близким.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фотограф Лошагин, убивший жену, пытается отсудить у ее родителей два миллиона рублей

Он считает, что имеет полное право на наследство покойной супруги (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Лошагин зарабатывает на фотографиях в колонии 100 тысяч рублей в месяц

Сокамерник гламурного фотографа, убившего жену-модель, рассказал «КП» о жизни скандального вдовца за решеткой: как Лошагин наладил в тюрьме свой бизнес и почему администрация колонии его боится (подробности)

Еще больше материалов по теме: «На Урале убили известную модель»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться
Сильвио Берлускони - электорату: «Раньше у меня было шесть женщин за ночь, сейчас же засыпаю после третьей»
В Венесуэле подавили мятеж нацгвардии
Умер претендент на французский престол принц Генрих Орлеанский
На посту президента Трамп сделал более 8 тысяч лживых заявлений
МИД РФ пригрозил ответить на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей
Папа Римский презентовал сайт и приложение для молитв
«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Премьер-министр Японии прилетел в Москву
Шоумен Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа»
В Госдуме прокомментировали слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов»
Детей могут одеть в светоотражающую одежду
Более 120 силовиков погибли при атаке талибов* в Афганистане
Германия отозвала разрешение на деятельность у иранской авиакомпании
В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям
ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на украинских выборах
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 25 января в Брюсселе
Эксперт рассказал, почему Россия не променяет Курильские острова на мирный договор
В Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных
МИД РФ: Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМД