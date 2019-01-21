«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность»

В прошлую пятницу к Дмитрию Лошагину в колонию нагрянули с прокуратуры. Дело в том, что фотограф стал свидетелем по делу бывшего замначальника колонии Рафика Зинатуллина. По версии следствия, Зинатуллин вместе с пятью зэками причастны к массовым пыткам и сексуальным издевательствам в колонии. Такими методами «активисты», поощряемые начальством, вымогали деньги у заключенных. Пытали зэков изощренно: топили, заставляли ходить на корточках часами, ну и самое страшное – насиловали и избивали.

- Перед моими глазами осужденному Карпову, который сейчас потерпевшим является, извиняюсь за выражение, задницу черенком от лопаты порвали. Это было в СУСе на моих глазах. Мы с ним шли одним этапом, – вспоминает Лошагин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687394" frameborder="0"></iframe> Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

Для несведущих в тюремном жаргоне, СУС – это специальные условия содержания, утяжеляющие быт заключенного. Помимо всего прочего Лошагин признался, что и сам боялся быть «опущенным», то есть изнасилованным. Для того чтобы уберечь себя от подобного рода издевательств фотограф, как он утверждает, платил кругленькую сумму начальнику колонии Сергею Созинову.

- Я два года подряд, а конкретно в 2016 и 2017, платил Созинову деньги за «сексуальную безопасность», чтобы меня никто не трогал, - рассказывает заключенный

Напомним, фотограф Дмитрий Лошагин в 2015 году был осужден за убийство своей жены. Сейчас он отбывает срок в 10 лет Свердловской области.

Дмитрий Лошагин уже три года провел в колонии Новой Ляли за убийство своей жены Юлии (осталось отсидеть всего 6 лет). Красавица пропала 21 августа 2013 года после вечеринки в честь своего дня рождения. А спустя несколько дней ее обезображенное тело нашли в лесу в десятках километров от Екатеринбурга. Гламурный фотограф все это время делал вид, что ничего не произошло: работал и ходил на вечеринки. Ну, а когда Лошагин приехал на опознание, его задержали полицейские.

За этим последовала эпопея с судебной тяжбой. Сперва Дмитрия оправдали. Затем с подачи тещи все-таки признали убийцей. Потом Лошагин подал апелляцию, где в 16 пунктах объяснил, почему обвинения в его адрес беспочвенны. Но в верховном суде лишь скостили Дмитрию два месяца тюрьмы.

Впрочем, в тюрьме Дмитрий неплохо устроился. Руководство колонии предоставило ему фотоаппарат. И Лошагин отлично зарабатывал на том, что снимал остальных зеков, если те хотели послать карточки на волю своим близким.

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