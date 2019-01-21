«Твой сын будет страдать»: В Москве задержали коллектора, который угрожал директору школы, требуя отчислить детей должника

Про российских коллекторов, конечно, есть много историй. Но такой, кажется, еще не было.

Сегодня в Москве задержали профессионального вышибателя долгов, который в течение недели настойчиво угрожал... директору школы. Причем, деньги должен был отец одного из учеников, но коллектор почему-то «прессовал» исключительно директора и нескольких учителей.

История стала достоянием общественности после того, как на эти телефонные атаки в одной из соцсетей пожаловалась сама директор школы 1285 Ярослава Алпатова. Дошло до Госдумы - депутат Анна Кувычко попросила Центробанк и полицию проверить информацию.

Известно, что задержанный - 28-летний москвич.

- В ее (Алпатовой, - Авт.) школе учатся дети нашего клиента, который в просрочке, - заявил коллектор полицейским. - Я звонил и требовал, чтобы она отчислили его детей со школы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687412" frameborder="0"></iframe> В Москве задержали коллектора, который угрожал директору школы.

- Угрозы были?

- Я присылал ей SMS-сообщения с угрозами в отношении ее родных. Написал, что ее сын будет страдать, будет покалечен.

Оказалось, термоядерный коллектор названивал не только директору, но и паре учителей. В том числе - классному руководителю детей того самого должника. Этой женщине задержанный москвич тоже угрожал через SMS - обещал навредить ее детям. Причем, педагогу коллектор зачем-то говорил, что его агентству денег должна директор школы... Зачем? - Сам теперь не может объяснить полицейским.

- Мне пока не хотелось бы комментировать эту ситуацию, - сообщила по телефону корреспонденту «Комсомольской Правды» одна из пострадавших - директор школы 1285 Ярослава Алпатова. - Извините, я сейчас нахожусь в полиции.

По информации «КП», кредитной организации проштрафившийся папа школьников должен около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство с угрозой применения насилия». Это - до 5 лет лишения свободы.

В ТЕМУ

Откровения коллектора: «Хотя бы ноги директору переломайте, он на джипе ездит»

Человек, имеющий отношение к выбиванию долгов, сам позвонил в эфир Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать о методах своей работы (подробности)