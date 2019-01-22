Выбираем безопасный и полезный для здоровья минтай: советы Роскачества

Минтай — самая дешевая среди тресковых рыб. Из-за этого его часто считают не полезным. На самом деле для нашего здоровья эта белая рыба нужна не менее своих дорогих собратьев. Сейчас в лабораториях Роскачества проверяют 15 самых популярных марок минтая на безопасность, вкус, цвет и количество льда. Также эксперты выяснят, не продают ли нам рыбу с истекшим сроком годности. А пока директор ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), доктор технических наук, профессор Любовь Абрамова рассказала, чем полезен минтай и на что обращать внимание при покупке.

Диетический и не аллергенный

+ Белок минтая сбалансирован по всем незаменимым аминокислотам. Это источник полноценного белка, который легко усваивается. «По пищевой и биологической ценности минтай не отличается от трески, но куда чаще встречается в магазинах и более дешевый», - отмечает эксперт.

+ Источник омега-3 жирных кислот. Хотя по содержанию жира минтай относится к маложирным рыбам, этот жир богат полиненасыщенными жирными кислотами. Препятствует образованию холестериновых бляшек, улучшает обмен веществ. Поэтому очень полезен сердечникам. Кроме того, содержит другие полезные кислоты — арахидоновую, олеиновую и т.д.

+ Сочетание полезного вещества тироксина и омега-3 поддерживает в норме нервную систему, снимает усталость, улучшает кровообращение мозга. Необходим людям с повышенными психосоматическими нагрузками.

+ Очень диетический. Отварной минтай и приготовленный на пару обладает очень низкой калорийностью — не более 80 ккал на 100 грамм. Жареный будет уже калорийнее — 120-130 ккал. Поэтому идеален для худеющих.

+ Эта рыбы с белым мясом практически не содержит гистамин - серьезный аллерген. Поэтому минтай можно включать в рацион кормящих женщин со второго-третьего месяца жизни ребенка. И начинать давать ребенку уже с 8-9 месяцев.

+ Содержит много цинка и селена. Полезен не только для мужчин (необходим для потенции и здоровой спермы), но и для подростков, поскольку контролирует появление акне.

+ Большое количество йода, как в любой морской рыбе, благотворно влияет на функцию щитовидной железы.

+ Масса других витаминов (А, РР, В1, В2, В6, В9), минералов (кальций, магний, фосфор, натрий) и микроэлементов(железо, медь, фтор и пр.) помогают иммунитету в простудный сезон. Поэтому минтай рекомендуют есть не менее двух раз в неделю.

Правила хорошей покупки

+ Без оттенок серого.

Если температура хранения (она должна быть не выше –18 °C) менялась, колебалась, то минтай теряет влагу, становится сухим, окисляется. У рыбы может появиться неправильный запах, цвет становится с серым оттенком. Поэтому при хранении мороженого минтая необходимо строго соблюдать условия хранения и не допускать перепадов температуры. Поверхность минтая должна быть светлого цвета, без пятен, подсохших участков, которые и свидетельствуют о неправильном хранении.

+ Льдом не присыпана.

На поверхности не должно быть наличие снега или большого количества льда – глазури. Должна четко просматриваться «внешность» тушки.

+ Бери дальневосточного.

Если минтай в коробке или непрозрачном пакете, смотрите информацию: желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке. И, конечно, не истекший срок годности.

+ Никаких рубцов.

Выбирая обезглавленную неразделанную рыбу, обращайте внимание на то, есть ли толстые рубцы или желтые пятна. Если они есть, значит, рыба далеко не свежая, не раз размораживалась и снова замораживалась.

ВАЖНО

Не размораживайте в микроволновке

При разморозке рыбы эксперту рекомендуют переложить ее из морозильной камеры в холодильник, желательно на ночь. Оставлять ее при комнатной температуре, опускать в горячую воду или размораживать с помощью микроволновой печи эксперты не советуют. От этого ухудшается вкус рыбы.