Приехавшую в Минск на чемпионат Европы Алину Загитову фанаты встретили букетом роз

Послезавтра официально в Минске стартует очередной чемпионат Европы по фигурному катанию. На этот турнир приехали сильнейшие спортсмены континента, но в первый день официальных тренировок, 21 января, все ждали - когда появится Алина Загитова? Олимпийская чемпионка Пхенчхана не появилась ни на одной из двух официальных тренировок, которые были в ее распоряжении в поенедльник. Фанаты даже успели вывесить баннеры в поддержку 16-летней фигуристки. Но нет - Алина на тренировках не появилась.

И вот под вечер стало известно, что это - заранее продуманный тренировочный график фигуристки. Она, как и другие спортсменки сборной России, прилетели в Минск в понедельник, 21 января, вечером.

teamzagitovaofficial Встретили только что нашу девочку в аэропорту с цветами и передали, что болельщики её очень любят спасибо большое Ксюше и Алексею за помощь!)

В аэропорту Алину Загитову уже ждали фанаты, которые поприветствовали ее, подарив шикарный букет цветов. Скорее всего, завтра, 22 января, фигуристка появится впервые на льду Минска - она заявлена еще на две тренировки.

Тот факт, что Алину Загитову считают главной звездой турнира организаторы, говорит один факт. Специально к турниру в Минске в честь 10-летия "Минск-Арены", где пройдет чемпионат Европы, выпустили ограниченную серию шоколадных плиток. И на одной из них - легко узнаваемый силуэт Загитовой в красном платье. Многочисленные фанаты спортсменки уже выстроились в очередь за этим сувениром мечты.

teamzagitovaofficial Минск Арена готовится встретить Олимпийскую Чемпионку

Старт на чемпионате Европы по фигурному катанию Алина Загитова возьмет 23 января. В этот день девушки представят свою короткую программу. Медали же в этом виде программы будут разыграны через пару дней - 25 января. Напомним, что год назад Загитова накануне Олимпиады 2018 выиграла европейское первенство в Москве у Евгении Медведевой. Так что в Минске ей предстоит защищать свой титул, добытый год назад.