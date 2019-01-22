Вредные советы от сыровара: «И бегом бегите в банки, чтобы денежек занять»
В светлом порыве импортозамещения тысячи молодых людей бросают города, чтобы заняться сельским хозяйством. Однако не все их стартапы одинаково удачны - излишняя самонадеянность и неверные расчеты нередко приводят к разорению таких хозяйств на самых первых этапах. Перебрав подобные истори и, а также вспомнив собственные грабли, фермер Олег Сирота с сотней коллег из Союза сыроваров России решили описать проверенные способы разориться на сельском хозяйстве - что нужно сделать, чтобы гарантированно завалить собственный проект. Сделали они это в стиле детского писателя Григория Остера и его «вредных советов».
1. Если всей большой семьею
Вы уехали в деревню
И в мечтах о суперферме
Размечтались о кредите
(«Вот придут банкиры-дяди
И осыпят нас деньгами»),
То мечтайте смело дальше,
В облака смотря угрюмо:
Под стартапы наши банки
Денег вовсе не дают.
Нам реальные кредиты
Дали лишь на третий год.
2. Если ты нашел рекламу:
«Добробанк» дает кредиты
Под десятка три процентов»,
То скорее наряжайтесь
В лучшие свои костюмы
И бегом бегите в банки,
Чтобы денежек занять.
Позабудьте, что в «сельхозке» -
Слишком маленькая рента,
И отдать должок банкирам
Не удастся никогда.
3. Закупите поскорее
Много импортных коров.
Мол, в отличие от местных
Те буренки оправдают
Очень скоро все надежды,
Все вокруг заколосится,
Все в деревне запоет!..
Быль, как водится, печальней:
От плохих кормов и снега
Половина всех коровок
Затоскует на чужбине
И ускачет в мир иной.
4. Есть еще отличный способ
На деревне разориться:
Понаслушаться советов
Разудалых продавцов
(Что кругом с большим восторгом
Обещают ноу-хау)
И у них доильный робот
В дар себе приобрести.
На обслуживание чуда
В год потратишь тыщ пятьсот ты.
Если кто еще поедет
Делать в глушь тебе ремонт.
5. Если начал сыроварить,
То скорее приступай
К самым сложным процедурам,
Твердый сыр производя.
Как итог: весь сыр на свалку
Смело выкинете вы.
Начинайте потихоньку,
Тренируйтесь на простом,
Моцареллу, для примера,
Научитесь создавать.
6. Вот еще пример достойный:
Что-то вырастить в хозяйстве
И в мечтах о крупных суммах
Весь объем бабахнуть в сети
(Что торговыми зовутся).
Чтобы позже с кислой мордой
Обнаружить: нереально
Выполнить их повеленья
По объемам и по срокам.
Ну а позже месяцами
Ждать обещанной оплаты...
Ну а если получилось
(Это будет просто чудо!),
Легче все равно не стало:
Вы теперь - еда по жизни
в мире, где они - акулы.
7. Чтобы ваш проект продвинуть,
Обязательно зовите
Группу модных консультантов,
Из коворкингов экспертов,
Коучей толпу заумных,
С важным видом говорящих,
Что без их суперпознаний
Вы останетесь навеки
Деревенщиной простою,
Неспособной к урожаю.
Не беда, что те «эксперты»
Лишь вчера с горшков поднялись
И как следует не знают,
Где вершки, где корешки.
8. Не подумать и купиться
На заманчивое дело,
От чиновников добрейших
Исходящее обычно:
Взять в аренду, чуть не даром,
Сто гектаров в обработку
Позаброшенной земли.
На которой уж пролесок
Вырос в 3 - 4 метра:
Раскорчевка сей поляны
Очень дорого вам встанет,
Стоимость порой доходит
В десять тысяч за гектар.
9. Коль приехал на деревню
С твердой целью заработать,
Непременно все и сразу
Ты в хозяйстве начинай!
Заведи морковь, картошку
Коз, коровок и свиней,
Лошадей, утят, индюшку,
Попугаев, сельдерей,
Крокодилов, пони, гречку,
кур, пушистую овечку...
Времени на всех не хватит,
Скоро ты и сам поймешь:
Разрываясь между ними,
Непременно пропадешь.
10. Если ты туризм аграрный
Развивать сейчас собрался,
Непременно строй подальше
От дорог и городов
Экоферму, ресторанчик,
Баню, домик для гостей,
С бегемотами питомник
А-ля рюс и натюрель.
А потом к вам понаедут
Толпы городских туристов,
Что давно уже не ели
Ни сыров, ни колбасы.
И сметут продукты с полок,
Оставляя в благодарность
Неподъемные деньжища!..
При такой наивной вере
Вы придете очень быстро
К небывалому успеху:
«Вот, Петрович, вот дает!» -
Будут ржать над вами дети,
В цирк купившие билеты.
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