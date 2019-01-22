Вредные советы от сыровара: «И бегом бегите в банки, чтобы денежек занять»

В светлом порыве импортозамещения тысячи молодых людей бросают города, чтобы заняться сельским хозяйством. Однако не все их стартапы одинаково удачны - излишняя самонадеянность и неверные расчеты нередко приводят к разорению таких хозяйств на самых первых этапах. Перебрав подобные истори и, а также вспомнив собственные грабли, фермер Олег Сирота с сотней коллег из Союза сыроваров России решили описать проверенные способы разориться на сельском хозяйстве - что нужно сделать, чтобы гарантированно завалить собственный проект. Сделали они это в стиле детского писателя Григория Остера и его «вредных советов».

1. Если всей большой семьею

Вы уехали в деревню

И в мечтах о суперферме

Размечтались о кредите

(«Вот придут банкиры-дяди

И осыпят нас деньгами»),

То мечтайте смело дальше,

В облака смотря угрюмо:

Под стартапы наши банки

Денег вовсе не дают.

Нам реальные кредиты

Дали лишь на третий год.

2. Если ты нашел рекламу:

«Добробанк» дает кредиты

Под десятка три процентов»,

То скорее наряжайтесь

В лучшие свои костюмы

И бегом бегите в банки,

Чтобы денежек занять.

Позабудьте, что в «сельхозке» -

Слишком маленькая рента,

И отдать должок банкирам

Не удастся никогда.

3. Закупите поскорее

Много импортных коров.

Мол, в отличие от местных

Те буренки оправдают

Очень скоро все надежды,

Все вокруг заколосится,

Все в деревне запоет!..

Быль, как водится, печальней:

От плохих кормов и снега

Половина всех коровок

Затоскует на чужбине

И ускачет в мир иной.

4. Есть еще отличный способ

На деревне разориться:

Понаслушаться советов

Разудалых продавцов

(Что кругом с большим восторгом

Обещают ноу-хау)

И у них доильный робот

В дар себе приобрести.

На обслуживание чуда

В год потратишь тыщ пятьсот ты.

Если кто еще поедет

Делать в глушь тебе ремонт.

5. Если начал сыроварить,

То скорее приступай

К самым сложным процедурам,

Твердый сыр производя.

Как итог: весь сыр на свалку

Смело выкинете вы.

Начинайте потихоньку,

Тренируйтесь на простом,

Моцареллу, для примера,

Научитесь создавать.

6. Вот еще пример достойный:

Что-то вырастить в хозяйстве

И в мечтах о крупных суммах

Весь объем бабахнуть в сети

(Что торговыми зовутся).

Чтобы позже с кислой мордой

Обнаружить: нереально

Выполнить их повеленья

По объемам и по срокам.

Ну а позже месяцами

Ждать обещанной оплаты...

Ну а если получилось

(Это будет просто чудо!),

Легче все равно не стало:

Вы теперь - еда по жизни

в мире, где они - акулы.

7. Чтобы ваш проект продвинуть,

Обязательно зовите

Группу модных консультантов,

Из коворкингов экспертов,

Коучей толпу заумных,

С важным видом говорящих,

Что без их суперпознаний

Вы останетесь навеки

Деревенщиной простою,

Неспособной к урожаю.

Не беда, что те «эксперты»

Лишь вчера с горшков поднялись

И как следует не знают,

Где вершки, где корешки.

8. Не подумать и купиться

На заманчивое дело,

От чиновников добрейших

Исходящее обычно:

Взять в аренду, чуть не даром,

Сто гектаров в обработку

Позаброшенной земли.

На которой уж пролесок

Вырос в 3 - 4 метра:

Раскорчевка сей поляны

Очень дорого вам встанет,

Стоимость порой доходит

В десять тысяч за гектар.

9. Коль приехал на деревню

С твердой целью заработать,

Непременно все и сразу

Ты в хозяйстве начинай!

Заведи морковь, картошку

Коз, коровок и свиней,

Лошадей, утят, индюшку,

Попугаев, сельдерей,

Крокодилов, пони, гречку,

кур, пушистую овечку...

Времени на всех не хватит,

Скоро ты и сам поймешь:

Разрываясь между ними,

Непременно пропадешь.

10. Если ты туризм аграрный

Развивать сейчас собрался,

Непременно строй подальше

От дорог и городов

Экоферму, ресторанчик,

Баню, домик для гостей,

С бегемотами питомник

А-ля рюс и натюрель.

А потом к вам понаедут

Толпы городских туристов,

Что давно уже не ели

Ни сыров, ни колбасы.

И сметут продукты с полок,

Оставляя в благодарность

Неподъемные деньжища!..

При такой наивной вере

Вы придете очень быстро

К небывалому успеху:

«Вот, Петрович, вот дает!» -

Будут ржать над вами дети,

В цирк купившие билеты.