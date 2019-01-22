«Я помню, что я мать»: поклонники осудили Водонаеву за развратные танцы в ботфортах и боди

Алена Водонаева – одна из немногих звезд первого состава «Дом-2», кто после завершения своей жизни в проекте не сгинула в никуда. Красавица активно продвигает свой блог, зарабатывает на выпуске товаров под собственным брендом. Но в основном, конечно, заработок дает ее инстаграм, и чтобы он и впредь приносил доход, нужно давать «качественный контент». Скорей всего, это стало причиной почему пышногрудая красавица решила устроить танцы в откровенном боди и высоких ботфордах. Местами танец напоминал так полюбившийся миллионам тверк и вызвал некоторое недоумение у подписчиков.

«Выглядит так, как будто надоел муж, а не каре», «Ты замужем. Скромнее надо быть», «Алена! Совесть имей! Это не прилично так выглядеть!», «Вам муж разрешает такое? Уххх, не любит, Алена, он вас. Любящий муж заревновал бы», «И правда, ты же замужем!» — прокомментировали пост подписчики.

Сама же красавица в подписи к видео объявила, что ей надоело каре.

«Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто надоело каре», — добавила звезда.

Впрочем, некоторые из подписчиков решили вступиться за Водонаеву. На критику фолловеров они написали, что после заключения брака и рождения ребенка жизнь не заканчивается. И если у Водонаевой настроение танцевать, то зачем себе в этом доказать?

alenavodonaeva Надоело каре п.с. Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо Просто надоело каре #УшлаНаТанцы

Напомним, Водонаева воспитывает восьмилетнего сына Богдана от первого брака. Со своим нынешним мужем Алексеем девушка оформила отношения в сентябре 2017 года в питерском загсе. Сейчас пара живет на два города: Москву и Питер и абсолютно комфортно себя чувствуют в этом гостевом браке.