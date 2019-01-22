В исправительной колонии вырос крокодил Гена

Крокодил, а если быть точнее кайман, по прозвищу Гена, вот уже восемь лет живет в Батайской исправительной колонии (ИК -15 Ростовская область). Маленькую рептилию когда-то передали в колонию для живого уголка совет родственников при исправительном учреждении. Осужденные создали для каймана все условия для комфортного проживания, и назвали его Геной. Как персонажа, который в 1966 году придумал писатель Эдуард Успенский.

На условия содержания Гена не жалуется: в холодное время лежит в зимнем бассейне с фонтаном и зеленью, а как потеплеет – переезжает в летние апартаменты – во внутренний дворик отряда.

"Он неприхотлив в еде, предпочитает сырое мясо, за раз съедает до 3 кило, от сосисок тоже не отказывается. Питается раз в неделю или в две недели, все зависит от аппетита. Хитрый - любит делать запасы из продуктов, поэтому в террариуме приходится регулярно проводить уборку. Как ни странно, но общение с Геной, помогает мне. Посидишь, понаблюдаешь за ним, и на душе становится легче", - поделился с сотрудниками ФСИН России осужденный Владимир, который ухаживает за рептилией.

За 8 лет, которые крокодил провел в колонии, он стал всеобщим любимцем.

В холодное время крокодил лежит в зимнем бассейне. Фото ФСИН РФ

"Общение с животным идет на пользу осужденным. Забота о питомце вызывает позитивные эмоции, воспитывает чувство ответственности и оказывает положительное влияние на них", - заявил майор внутренней службы ИК-15 Владимир Галкин.

Крокодил Гена пережил в колонии уже многих животных. Несколько лет назад в батайской колонии разводили фазанов и страусов, была даже одна волчица. Но сегодня, помимо крокодила, в живом уголке учреждения осталась пара хамелеонов, аквариум с рыбками, черепаха и попугай.

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В исправительной колонии № 15 Гена единственный, у кого большая площадь проживания и аж два вида апартаментов. С холодами аллигатор переезжает в зимнюю квартиру с бассейном, фонтаном и зеленью (живой уголок располагается на территории отряда облегченных условий содержания), как потеплеет - на улицу, в летнюю резиденцию. Обе своими руками делали заключенные. Они же осуществляют переезд каймана под строгим контролем администрации (подробности)