Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан.

Нештатная ситуация произошла на внутреннем авиарейсе, следовавшем в столичный аэропорт из Сургута. Один из пассажиров самолета уже после того, как лайнер набрал высоту, потребовал развернуть его и взять курс на Афганистан.

Информацию о ЧП на рейсе «Сургут - Москва» подтвердили в авиадиспетчерской службе, сообщает «Интерфакс». По данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация. По делу назначили проверку, обстоятельства выясняются.

Скрин с сайта FlightRadar24: самолет развернули в воздухе

Национальный антитеррористический комитет ситуацию пока не комментирует, отметив, что они проверяют поступившую информацию. По данным диспетчера, лайнер вылетел из Сургута в 13.00, в аэропорту Шереметьево в Москве он должен был приземлиться в 16.20.

Судя по сервису FlightRadar24, принадлежащий «Аэрофлоту» лайнер Boeing-737 начал разворот на границе ХМАО и Свердловской области. Борт приземлился d 14:18 по московскому времени на запасном аэродроме в Ханты-Мансийске.