2019-01-22T15:45:35+03:00
Политика

На деревне у деда нельзя будет укрыться от армии

Госдума обязала вставать на воинский учет по месту фактического проживания
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Теперь, если военнообязанный где-то проживает без регистрации больше трех месяцев, он обязан вставать на воинский учет по месту фактического проживанияТеперь, если военнообязанный где-то проживает без регистрации больше трех месяцев, он обязан вставать на воинский учет по месту фактического проживанияФото: Олег УКЛАДОВ
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«Косить» от армии станет сложнее. Во вторник Госдума приняла закон, обязывающий граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту временного пребывания, являться в районные военкоматы. А то ведь как происходит. Приходит призывнику повестка из военкомата, и он пускается в незатейливые бега. Например, переезжает в другой район города, или отчаливает на деревню к деду, а там с него и взятки гладки, местные военкоматы его не трогают, ведь по паспорту он зарегистрирован в другом месте.

Или другой вариант, на который, кстати, ссылались разработчики принятого Госдумой законопроекта. Большое количество призывников, обучающихся в вузах, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, по разным причинам не могут получить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства. Но вот студент оканчивает вуз или вдруг вылетает из него, или вуз лишается государственной аккредитации, а на воинский учет молодой человек не поставлен и потому на военную службу не призывается.

Теперь, если военнообязанный где-то проживает без регистрации больше трех месяцев, он обязан вставать на воинский учет по месту фактического проживания. В обратном случае это будет считаться уклонением от исполнения воинских обязанностей. Правда, многое тут еще зависит от участковых: станут ли они внимательнее отслеживать людей без регистрации.

- Все граждане мужского пола (за редким исключением) должны состоять на воинском учете, чтобы вопросов не возникало. С принятием данного закона воинский учет охватит всех военнообязанных граждан, независимо от наличия или отсутствия у них регистрации, - заявил на пленарном заседании Госдумы первый зампред думского комитета по обороне Герой России Андрей Красов. - Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан - и пребывающих в запасе, и подлежащих призыву на военную службу. Благодаря данным воинского учета определяется возможность государства по обеспечению комплектования своих вооруженных сил личным составом, их качественное и количественное состояние.

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