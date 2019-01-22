Улетай, подешевело! Цены на авиабилеты по России снизились

Хорошая новость для тех, кто планирует отправиться в путешествие или слетать в гости к родственникам. Авиабилеты на внутренние рейсы по России подешевли. Если сравнивать с концом прошлого год - на 3 процента. А за год, то есть по сравнению с январем 2018 года, - даже на 12%. Такой оптимистичной статистикой с "КП" поделились эксперты онлайн трэвел-агентства Kupibilet.ru.

С зарубежными рейсами все не так однозначно. Сравнивать с декабрем особого смысла нет - тогда был ажиотаж перед новогодними каникулами, понятно, что сейчас, в межсезонье, средние цены упали.

А вот если сопоставить с январем 2018 года, картина такая:

- дешевле стало слетать в Индию (средний чек за год "похудел" на 23%), Литву (тоже -23%), на Кипр (-26%) и в Армению (средняя стоимость авиабилетов упала на 17%).

- подорожали полеты в Кишинев (сразу на 72%), Тбилиси (+51%), Рим (+65%), Тель-Авив (+118%), Париж (+61%), Прагу (+45%), Тиват (+43%) и Лондон (+61%).

Что будет с ценами на авиабилеты в 2019 году? Прогнозирует аналитик Kupibilet.ru Андрей Лукашевич:

- Цены на авиабилеты на внутренних рейсах останутся на уровне 2018-го года или даже немного ниже. А вот цены на международные перелёты, где тарифы рассчитываются в валюте, будут существенно расти, если продолжится ослабление рубля по отношению к евро и доллару. Но если авиакомпании резко повысят цены, то просто не смогут обеспечить загрузку самолетов - да ещё на фоне общего падения покупательской способности населения. Поэтому, скорее всего, авиакомпании не будут заметно менять тарифы, а станут активнее продавать платные услуги (такие, как дополнительный багаж, питание на борту, выбор мест в салоне за деньги и так далее).