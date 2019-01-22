Над Ла-Маншем бесследно пропал самолет с футболистом на борту

В проливе Ла-Манш вот уже почти сутки идет поисково-спасательная операция. Корабли и воздушные судна ищут самолет, пропавший с радаров в понедельник вечером. На его борту один из лучших бомбардиров французской Лиги 1 аргентинский нападающий Эмилиано Сала летел из Нанта в свой новый клуб «Кардифф».

Накануне Сала попрощался со своими товарищами по команде, написал им в твиттере «La ultima ciao», сел с пилотом в маленький частный самолет Piper-Malibu и полетел в Уэльс покорять чемпионат Англии. В «Кардиффе» его ждали и возлагали на 28-летнего аргентинца большие надежды. Тот в нынешнем сезоне за французский «Нант» забил 12 голов в 19 матчах Лиги 1, и валлийцы ждали, что форвард поможет их команде избежать вылета. За нападающего «Кардифф» отвалил 15 млн фунтов (порядка 20 млн евро) - это самая крупная покупка в истории клуба.

В понедельник вечером самолет, пролетая в районе острова Гернси, около маяка Каскетс, запросил у диспетчеров разрешение на снижение, а потом, находясь на высоте порядка 700 метров, пропал с радаров. Погода в этот момент была не то, чтобы хорошая, но не штормовая. Впрочем, у этого района есть недобрая слава - зедсь часто происходят кораблекрушения.

Тут же начались поиски, которые приостановили только в два часа ночи, а утром во вторник возобновили. «Мы ищем любые следы самолета, спасательного плота, людей в воде, спасательных жилетов», - заявил ВВС один из спасателей. Но никаких следов найти до сих пор не удается. Честно говоря, надежда осталась только на чудо. Потому что даже если пилот и футболист оказались в океане, шансов выжить у них немного - вода слишком холодная, чтобы в ней можно было продержаться столько времени.

А тем временем и в Нанте и в Кардиффе болельщики и футболисты в соцсетях развернули флешмоб под названием «Молимся за Салу». «Нант» уже объявил об отмене своего следующего матча, который должен был состоятся в среду. А во французском городе многие собираются в эту ночь выйти на площадь, чтобы молиться вместе за жизнь и здоровье пропавшего футболиста.