2019-01-22T18:23:30+03:00
Спорт

Над Ла-Маншем бесследно пропал самолет с футболистом на борту

Игрока только что купил клуб «Кардифф» за рекордные для себя 15 млн фунтов, но надежд найти его живым почти нет
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала летел из Нанта в свой новый клуб «Кардифф».Аргентинский нападающий Эмилиано Сала летел из Нанта в свой новый клуб «Кардифф».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В проливе Ла-Манш вот уже почти сутки идет поисково-спасательная операция. Корабли и воздушные судна ищут самолет, пропавший с радаров в понедельник вечером. На его борту один из лучших бомбардиров французской Лиги 1 аргентинский нападающий Эмилиано Сала летел из Нанта в свой новый клуб «Кардифф».

Накануне Сала попрощался со своими товарищами по команде, написал им в твиттере «La ultima ciao», сел с пилотом в маленький частный самолет Piper-Malibu и полетел в Уэльс покорять чемпионат Англии. В «Кардиффе» его ждали и возлагали на 28-летнего аргентинца большие надежды. Тот в нынешнем сезоне за французский «Нант» забил 12 голов в 19 матчах Лиги 1, и валлийцы ждали, что форвард поможет их команде избежать вылета. За нападающего «Кардифф» отвалил 15 млн фунтов (порядка 20 млн евро) - это самая крупная покупка в истории клуба.

В понедельник вечером самолет, пролетая в районе острова Гернси, около маяка Каскетс, запросил у диспетчеров разрешение на снижение, а потом, находясь на высоте порядка 700 метров, пропал с радаров. Погода в этот момент была не то, чтобы хорошая, но не штормовая. Впрочем, у этого района есть недобрая слава - зедсь часто происходят кораблекрушения.

Тут же начались поиски, которые приостановили только в два часа ночи, а утром во вторник возобновили. «Мы ищем любые следы самолета, спасательного плота, людей в воде, спасательных жилетов», - заявил ВВС один из спасателей. Но никаких следов найти до сих пор не удается. Честно говоря, надежда осталась только на чудо. Потому что даже если пилот и футболист оказались в океане, шансов выжить у них немного - вода слишком холодная, чтобы в ней можно было продержаться столько времени.

А тем временем и в Нанте и в Кардиффе болельщики и футболисты в соцсетях развернули флешмоб под названием «Молимся за Салу». «Нант» уже объявил об отмене своего следующего матча, который должен был состоятся в среду. А во французском городе многие собираются в эту ночь выйти на площадь, чтобы молиться вместе за жизнь и здоровье пропавшего футболиста.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В сети появилось видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва
Порошенко вручил Филарету звезду Героя Украины
Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт
Косачев: односторонняя позиция США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию экономических связей
Тимошенко пообещала не делать бизнес из войны в Донбасе
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров