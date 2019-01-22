ВАДА не стало накладывать новых санкций на РУСАДА, сохранив за ним соответствие кодексу

Во вторник, 22 января, Всемирное антидопинговое агентство официально объявило о том, что РУСАДА продолжит считаться соответствующим антидопинговому кодексу. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение продолжить применять те условия, о которых договорили 20 сентября 2018 года. РУСАДА продолжит выполнять все необходимые части соглашения после того, как комитет по соответствию ВАДА предоставил исполкому рекомендацию сохранить за Россией статус соответствия. Члены исполнительного комитета организации не собирались вместе, а провели заседание в режиме конференц-связи.

11 членов исполкома, которые были на связи, одобрили рекомендацию комитета по соответствию. Однако же, вице-президент ВАДА норвежка Линда Хелеланд заявила, что не поменяет своей позиции с сентября - РУСАДА должна быть признана не соответствующей кодексу, и никаких "авансов", как сейчас.

На заседании был рассмотрен отчет комитета по соответствию ВАДА о прогрессе, который был достигнут РУСАДА. Итоги аудита, который прошел 11-12 декабря, были признаны очень хорошими. Необходимые данные из российского агентства не были получены к 31 декабря. И дело было передано в комитет по соответствию. В ВАДА отметили полное сотрудничество российской стороны с экспертной группой, которая получила все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории. Проверка подлинности этих данных займет 2-3 месяца. После чего ВАДА будет решать, открывать ли новые антидопинговые дела на основе полученных данных, передавая их в соответствующие международные спортивные федерации.

- Исполком был рад слышать о значительном прогрессе, который был достигнут Россией в борьбе с допингом после того, как в сентябре прошлого года было принято решение восстановить РУСАДА. Получение важных данных является критически важным шагом, который необходимо было сделать. Но мы еще не дошли до финала истории, впереди много работы, - отметил президент ВАДА Крейг Риди.

Как отмечается, несколько членов исполкома заявили о своем глубоком разочаровании тем фактом, что российская сторона не предоставила вовремя необходимые данные и их пришлось собирать уже после крайнего срока 31 декабря 2018 года. Однако же, президент ВАДА Крейг Риди отметил, что в этой ситуации важен тот факт, что в конечном итоге благодаря полученным данным можно будет открывать новые дела против "нечистых" спортсменов, если таковые будут найдены.

Кроме того, как отмечается в сообщении ВАДА, теперь каждые две недели в комитет по соответствию агентства будут приходить отчеты о расшифровке полученных в Москве данных. В случае, если же найдутся подделаные данные, комитет соберется для рассмотрения этих фактов.

- Если этот анализ подтвердит неверность данных, то тогда комитет по соответствию будет считать это жестким нарушением, и будет рекомендовать применить самые жесткие санкции, - заявил председатель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор.

Таким же образом, на следующем этапе непередача российской стороной на перепроверку допинг-пробы позволит снова рассмотреть возникший вопрос комитету по соответствию ВАДА для последующих санкций.

Теперь в деле РУСАДА наступает следующий этап и до конца июня необходимо будет передать в ВАДА подозрительные допинг-пробы на перепроверку. Наше агентство, напомним, было восстановлено в правах в сентябре 2018 года после трех лет санкций. Это произошло в ноябре 2015 года после вскрытых случаев допинга в российском спорте. Которые затем материализовались в немало критикуемый доклад комиссии канадского юриста Ричарда Макларена. Восстановление "авансом" РУСАДА вызвало крайне жесткую реакцию среди западных спортивных чиновников. В частности, американское антидопинговое агентство громче всех говорило про ошибочность этого шага.

Несоответстие РУСАДА антидопинговому кодексу послужило основанием для жестких санкций - на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России выступала без флага, гимна и в очень усеченном составе. Однако же теперь наша страна - на пути к закрытию допинговой истории.