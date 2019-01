Как соцсети зарабатывают на вашей ностальгии и желании похвастаться

Страшно популярный флешмоб #10yearschallenge (англ. "Я 10 лет назад") прокатился по фейсбуку, инстаграму и твиттеру. Участвовали в нем миллионы людей по всему миру, в том числе звезды Голливуда и даже российские государственные ведомства. Безобидная, на первый взгляд, акция породила спор: так ли флешмоб безопасен для пользователей? Особенно если вспомнить прошлогодний мега-скандал с фейсбуком и Cambridge Analytica. Напомним, компания с помощью соцсети смогла собрать персональные данные 50 миллионов американцев без их ведома. Использовался невинный психологический тест, какие любят проходить скучающие офисные работники и домохозяйки. Что если и флешмоб #10yearschallenge запущен для сбора данных?

Кто был первым

Достоверно неизвестно, кто запостил первый коллаж с сюжетом “я сегодня и 10 лет назад”. Вероятно, этим человеком мог быть Деймон Лейн, главный метеоролог американского телеканала KOCO 5 News. Мужчина запостил у себя в фейсбуке 11 января 2019 коллаж “было-стало”. Но без хэштега #10yearschallenge. “Как сильно вас побило временем” (How Hard Did Aging Hit You) - так подписал свою картинку Деймон. А спустя пару суток #10yearschallenge уже вовсю набирал обороты во всех крупнейших соцсетях и на всех континентах. Люди любят ностальгировать. И, конечно, хвастаться, если смогли за 10 лет почти не измениться или вовсе внешне помолодеть.

Учебник для нейросети

Фотографии участников флешмоба — это отличная база данных, чтобы научить нейросети прогнозировать возрастные изменения лиц, говорят эксперты.

- Представьте, что вы хотите создать алгоритм, который будет прогнозировать, как лица людей будут меняться с возрастом, - рассказывает американский диджитал-аналитик Кейт О’Нилл. - Чтобы обучить этому нейросеть, нужна большая база фотографий. Желательно, чтобы снимки были сделаны с одинаковым временным промежутком — например, в 10 лет. И такой флешмоб может оказаться акцией по сбору данных, услужливо помеченных хештегом "тогда и сейчас".

Конечно, для сбора фотографий можно обойтись и без флешмобов, уточняет Кейт О’Нилл. Можно просто собрать фотографии из профилей пользователей и посмотреть даты их загрузки. Но такая работа гораздо сложнее — люди часто ставят на аватарку фотографии знаменитостей, мультяшек или просто свои старые снимки. А тут всё, как на блюдечке — люди и сами нужные фотографии подберут, и хештегом пометят, чтобы было удобнее собирать.

С одной стороны, и что такого, что флэшмоб поможет разработчикам сделать вашу ленту в фейсбуке еще умнее? Но, с другой стороны, люди не предупреждены о том, что идет сбор персональных данных. Это неэтично.

В администрации Фейсбука заявили, что никакого отношения к флешмобу не имеют.

Польза или вред?

Понятно, что сами по себе такие технологии могут использоваться как во вред, так и во благо. Например, те же алгоритмы распознавания лиц позволили в прошлом году полиции Нью-Дели найти 3 тысячи пропавших детей всего за четыре дня.

Флешмобы могут и вовсе быть частью кампании по продвижению товаров или услуг. Например, одна из самых популярных акций за последние годы на фейсбуке #янебоюсьсказать. Женщины рассказывали, как столкнулись с изнасилованием. Флэшмоб оказался очень кстати для ее инициатора. На волне ажиотажа в соцсетях автор первого поста начала раскрутку гаджета Nimb — кольца с экстренной кнопкой, который в случае опасности соединяется со смартфоном жертвы и запускает отправку тревожных сигналов родственникам и в службу спасения.

Кольцо Nimb обойдётся недешево - за поддержку сервиса придется выложить от 23 долларов в месяц.

Кому становятся доступны наши данные

Объясняет Илья Рожнов, руководитель команды аналитиков BrandProtection из компании Group-IB.

- Возможно, именно акция "Я 10 лет назад" была запущена спонтанно. Но полученную информацию могут потом использовать другие компании. Поисковые системы и социальные сети собирают и продают информацию о пользователях. Правда, они делают это не напрямую, а предлагают рекламодателям свои услуги, а затем показывают их продукты только тем, кто в них может быть заинтересован.

- По решению суда информация из соцсетей может быть передана в правоохранительные органы. Не стоит рассчитывать, что социальные сети тут встанут на вашу сторону.

- Такой сбор данных об интересах человека может помочь злоумышленникам подготовить таргетированную (направленную - Ред.) атаку. Например, можно узнать, чем интересуется тот или иной сотрудник нужной компании или банка, и отправить ему сообщение с вирусом — например, приглашение на выставку собак. Поэтому важно помнить о правилах интернет-безопасности и ответственнее относиться к тому, что вы публикуете в сети.

Как удалить свои данные из Сети?

Чтобы удалить всё, что знают о вас социальные сети, просто деактивировать или удалить профиль недостаточно. Нужно написать запрос администраторам.

Правда, кроме соцсетей, на вас собирает досье ещё множество сайтов. Они "запоминают", какие новости и как читают люди, на какие заголовки чаще кликают, а что проматывают. Удалить информацию о каком-то конкретном пользователе сайты не смогут просто технически. Она остается в их базе до того момента, пока перестанет быть актуальной. Чаще всего эта информация не привязана конкретно к вашему имени и фамилии. Многие сайты просто собирают так называемые “куки” - цифровые следы, которые привязаны к вашему IP-адресу.

Какое досье хранят на вас социальные сети и другие сайты

То, что вы создаете и выкладываете сами:

Посты и записи

Фотографии

Дата рождения

Друзья и знакомые

Контактные данные

Переписки

То, что собирают алгоритмы:

Как долго вы читаете посты и новости

Что чаще лайкаете

На какие новости и заголовки чаще кликаете

Что вы проматываете, не читая

Сколько времени проводите в соцсетях и как — читаете новости (какие), слушаете музыку (какую), переписываетесь (с кем)

В какое время суток вы наиболее активны