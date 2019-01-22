Квартиру легендарного футболиста Алексея Парамонова оценили в 25,7 миллиона

Родственники прославленного футболиста сборной СССР Алексея Парамонова вот-вот должны вступить в права наследства. Однако единственная дочь олимпийского чемпиона Мельбурна-1956, как выяснили журналисты «Экспресс газеты» и сайта eg.ru, может остаться почти ни с чем. У дочери спортсмена Елены Хаткиной появилась напористая и уверенная в себе соперница, которая уже прибрала к рукам роскошную квартиру в Москве — ее много лет назад подарил футболисту тогдашний мэр столицы Юрий Лужков.

Даже после окончания карьеры Алексей Парамонов, четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака», жил на широкую ногу. Он поработал тренером в Тунисе, привел местный клуб «Этуаль дю Сахель» к титулу чемпиона страны. А потом стал спортивным чиновником. Алексей Александрович занимал должность ответственного секретаря Федерации футбола СССР, был членом комитета УЕФА по проведению европейских клубных турниров и часто ездил в загранкомандировки, которые хорошо оплачивались. Когда Вячеслав Колосков возглавлял Российский футбольный союз, Парамонов на протяжении восьми лет работал у него советником. По словам родственников легендарного футболиста, он накопил приличные деньги – больше 40 миллионов рублей. Кто-то даже называет другую сумму – 50 000 000. Любопытно, что большую часть своих сбережений Алексей Александрович хранил не на банковских счетах, а дома - в картонных коробках. И периодически все пересчитывал. Жена Юлия Васильевна, разумеется, была в курсе. Но два года назад она умерла. А в августе 2018-го и сам Парамонов ушел из жизни.

Тренер сборной СССР по футболу Алексей Парамонов в 1971 году. Фото Вячеслава Ун Да-сина /Фотохроника ТАСС/

После его смерти эти коробки с деньгами пропали. Дочь футболиста Елена Хаткина подозревает внучатую племянницу Светлану Нагорную, о которой мы расскажем чуть ниже. Вместе с деньгами из квартиры Парамонова исчезли и фамильные драгоценности. Там хранились серьги с бриллиантами, роскошные колье и золотые украшения, которые носила его жена. Близкие родственники олимпийского чемпиона обратились в Следственный комитет и в прокуратуру. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Его сравнивали с Зельдиным

В день открытия чемпионата мира по футболу, 14 июня прошлого года, Алексей Парамонов сидел на трибуне «Лужников» и болел за сборную России Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Виталий Мутко, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун и другие VIP-персоны подходили к нему, жали руку и справлялись о его здоровье. Удивительно, но в 93 года Алексей Александрович выглядел вполне нормально. Да, у него были большие проблемы со зрением, порой случались провалы в памяти (все-таки возраст!), но физическая форма Парамонова поражала. По свидетельству очевидцев, иногда он даже совершал небольшие пробежки по коридору пансионата, в котором отдыхал и лечился. Многие сравнивали Парамонова с другим известным долгожителем — актером Владимиром Зельдиным, который прожил больше 100 лет.

Однако через два месяца все изменилось. Когда в середине августа молодые футболисты «Спартака» приехали в больницу навестить легендарного полузащитника, он не проронил ни слова. Парамонов сидел на каталке с закрытыми глазами и продолжал спать. Медсестра только развела руками - поговорить со знаменитым спартаковцем молодым одноклубникам не удалось.

Почему же Парамонов так резко сдал? Есть версия, что ему помогли. Дальняя родственница Светлана Нагорная, по образованию психолог и психодраматерапевт, вероятно, очень хотела побыстрее стать собственницей его квартиры в элитном доме на улице Удальцова. Еще бы, по оценкам экспертов, ее кадастровая стоимость оценивается в 25 миллионов 680 тысяч рублей! Кстати, Парамонов жил в одном подъезде с популярным актером Александром Панкратовым-Черным и почетным членом МОК, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым. Неплохое соседство, не так ли?

2018 год. В той самой квартире Алексея Парамонова площадью 96 квадратных метров. На задней плане – Светлана Нагорная.Фото: Сергей ДАДЫГИН

Любопытный факт. Родная дочь футболиста Елена Хаткина и другие родственники в течение многих лет о госпоже Светлане Нагорной даже понятия не имели. Эта дамочка из небольшого городка Боровска Калужской области внезапно объявилась в Москве два года назад, после смерти жены Парамонова. Светлана Михайловна представилась «внучатой племянницей» и стала ухаживать за одиноким ветераном спорта. Постепенно, используя различные психологические приемы, она втерлась к нему доверие. Дошло до того, что Парамонов вскоре купил ей автомобиль «Инфинити» и заключил с Нагорной договор ренты на свою квартиру. Самое интересное выяснилось буквально на днях. Г-жа Нагорная так умело обработала Алексея Александровича, что он ввел в заблуждение нотариуса, принимавшего участие в оформлении договора. Парамонов сказал нотариусу, что у него нет детей! Поэтому, мол, и решил после своей смерти оставить квартиру Светлане Нагорной.

Когда в руках у этой дамы появился такой важный документ, она почувствовала себя победительницей. На единственную дочь Парамонова Елену и его родную племянницу Галину Кравченко Светлана уже смотрела с долей превосходства.

Миллион на похороны

В последнее время Алексей Александрович лечился в больнице Управления делами Президента России. Нагорная приезжала туда не раз, но долго, как правило, не задерживалась. А потом вдруг забрала Парамонова из больницы. Вдвоем с еще одной женщиной (!) погрузила беспомощного старика в свою машину и без всякого спецтранспорта доставила его домой. В ту самую квартиру на улице Удальцова. К пустому холодильнику. На следующий день он там и умер.

Руководители «Спартака» до сих пор не могут понять, почему легендарный футболист был похоронен в социальной одежде — в костюме из бумаги, пропитанной специальным составом. Как последний бедняк! В гардеробе у Парамонова было немало дорогих костюмов, он всегда одевался с шиком. Еще при жизни Алексей Александрович дал Нагороной один миллион рублей.

- Света, это тебе на мои похороны. Сделай все, как надо, - попросил он внучатую племянницу.

В результате похороны Парамонова организовал и оплатил футбольный клуб «Спартак». Организовал по высшему разряду. А практичная Светлана Михайловна велела положить ветерана в гроб в одежде из бумаги.

Читатель наверняка задается вопросом: где же все это время была дочь прославленного футболиста? Как она допустила, что за ее пожилым отцом, который в 91 год овдовел, ухаживала Нагорная - «седьмая вода на киселе»?

Дело в том, что у Елены Хаткиной с родителями возник серьезный конфликт. Когда-то в молодости она полюбила хорошего парня и забеременела. Но по настоянию властной матери сделала аборт — Юлия Васильевна считала, что ее дочь должна выйти замуж за более достойного и богатого мужчину. Елена получила хорошее образование и престижную работу в США — в постоянном представительстве России при ООН. Она и замуж вышла за дипломата, как хотела мама. Но личная жизнь Елены не сложилась. С супругом она быстро развелась, а детей у Хаткиной нет до сих пор. В своих бедах Елена Алексеевна обвинила родителей. На похороны матери она даже не явилась. А с отцом за последние 20 с лишним лет практически не общалась.

Единственная дочь для Парамонова была самой большой его болью.

И лишь теперь, когда Алексея Александровича уже нет в живых, Елена вспомнила про папу. Вернее, про его квартиру, деньги и драгоценности. Но есть ощущение, что дочь опоздала. Как нам удалось узнать, незадолго до смерти Парамонов изменил свое завещание — в пользу Светланы Нагорной.

У дочери и других близких родственников футболиста есть только один шанс — доказать, что последнее завещание 93-летний ветеран «Спартака» подписывал под сильным давлением. Или когда уже был в неадекватном состоянии.