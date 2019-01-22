2019-01-22T21:01:41+03:00
Экономика

Ходишь в фитнес? Получи налоговый вычет

Минфин предлагает таким образом простимулировать сторонников здорового образа жизни
Елена ОДИНЦОВА
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В России может появиться налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги.В России может появиться налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В России может появиться новый социальный налоговый вычет — по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Законопроект об этом подготовил Минфин, документ вывешен на официальном портале проектов нормативных актов для обсуждения.

Сейчас аналогичный вычет можно получить с затрат на обучение, а также лечение и медикаменты. Кроме того, полагается вычет при покупке жилья.

Смысл налогового вычета — с определенных затрат, которые государство считает важными и всячески поддерживает, - вам возвращают 13%, то есть размер подоходного налога. Поэтому претендовать на него могут только те, кто имеет официальный доход, с которого этот самый налог уплачивает. Потолок затрат, с которых можно получить сейчас вычет на социальные расходы (обучение, лечение) — 120 тысяч рублей в год (то есть на руки можно получить до 15 600 руб.). При покупке жилья — только в пределах 2 млн руб. (хотя эту сумму можно выбрать в несколько приемов, купив, допустим, две квартиры).

Если новый законопроект Минфина будет принят, социальный вычет на занятия спортом появится предположительно с января 2020 года.

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