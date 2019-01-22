2019-01-22T22:14:51+03:00
Общество

Вулкан своими руками, робот-осьминог и квест в поисках трепанга: Волонтеры устроили "Мастерские добра" для детей со всей России

Научные шоу, игры и общение с роботами ждали более 600 ребят из детских домов и больниц
Ольга БОРСКАЯ
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«Мастерские добра» в Петровске и Энгельсе Саратовской области прошли на свежем зимнем воздухе«Мастерские добра» в Петровске и Энгельсе Саратовской области прошли на свежем зимнем воздухеФото: материалы пресс-служб
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Сотворить своими руками вулкан и снег, поболтать с роботами и баскетболистами - ну о чем еще могут мечтать мальчишки и девчонки? Разбудить в каждом ребенке жажду к творчеству и любовь к науке - вот цель Международного дня детских изобретений, который отмечался в эту субботу, 19 января. В этот день волонтеры движения «ДаДобро» решили подарить праздник тем, кто нуждается в нем больше всего - воспитанникам детских домов, социально-реабилитационных центров, коррекционных интернатов, пациентов детских больниц и подопечных центров социальной поддержки. Акция «Мастерские добра» прошла в 17 городах России.

Так, в Дзержинске Нижегородской области воспитанники коррекционной школы-интерната стали настоящими химиками. Вместе с волонтёрами ребята создали маленький, но эффектно извергающийся вулкан, понаблюдали за цветными перевоплощениями меди в пробирках, изучили реакцию серебряного зеркала.

В Петровске Саратовской области отряд скаутов «Следопыты» устроил для детей квест «Экспедиция». Ребята преодолевали подвесные верёвочные переправы, учились добывать соль методом выпаривания и подавать сигналы бедствия «вертолёту спасателей». В игре на свежем воздухе приняли участие более 50 мальчиков и девочек, среди которых были и дети с особенностями ментального развития.

В Смоленске дети учились технике «правополушарного рисования» Фото: материалы пресс-служб

В Смоленске дети учились технике «правополушарного рисования»Фото: материалы пресс-служб

В Смоленске волонтеры решили раскрыть в детях творческий потенциал и учили их технике «правополушарного рисования». «Помните, почему герой, ведущий повествование в «Маленьком принце», отказался от «блестящей карьеры художника»? Верно — взрослые приняли его удава, проглотившего слона, за шляпу, – рассказывает Даната Стальберг, координатор движения DaDobro.com в Смоленске. – Так вот, мышление детей нешаблонно, потому что их знания и опыт невелики. У них нет привычки «думать рационально», за которую отвечает как раз левое полушарие мозга. И наш мастер-класс помог раскрыть этот детский творческий потенциал».

Во Владивостоке для ребят прошел квест «В поисках Золотого Трепанга» Фото: материалы пресс-служб

Во Владивостоке для ребят прошел квест «В поисках Золотого Трепанга»Фото: материалы пресс-служб

Во Владивостоке местом действия стал недавно открывшийся «Музей трепанга». Более 30 ребят приняли участие в квесте - дети с удовольствием носились по залам в поисках "золотого трепанга", разгадывали подсказки древних свитков, а заодно - узнавали много нового об этом иглокожем существе, обитающем в дальневосточных морях уже более 500 миллионов лет.

В Екатеринбурге особенные дети из дома-интерната по улице Ляпустина научились создавать искусственный снег и попробовали снимали и изучать отпечатки пальцев.

В Санкт-Петербурге волонтеры провели для детей экскурсию по одному из самых современных музеев города - «Вселенная Воды». Ребята своими глазами увидели, как происходит очистка питьевой воды и как работает водонапорная башня, узнали, какую пользу несёт вода организму человека и почему так важно беречь этот бесценный природный ресурс.

В Москве ребята познакомились с роботами на ВДНХ Фото: материалы пресс-служб

В Москве ребята познакомились с роботами на ВДНХФото: материалы пресс-служб

А в Москве 40 воспитанников социально-реабилитационного центра «Астарта» из Рузы попали в павильон «Робостанция» на ВДНХ. Здесь дети пообщались с роботами Теспианом, и Кики, смогли заказать фруктовый коктейль у робота-бармена, пожали щупальце роботу-осьминогу Василию и потанцевали под выступление музыкальной робо-группы. А потом ребята отправились на матч российской баскетбольной Суперлиги между клубами МБА «Москва» и «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург). После финальной сирены баскетболисты еще долго общались, фотографировались с детьми из «Астарты» - отныне самыми преданными их болельщиками.

Дети теперь - самые преданные болельщики клуба МБА «Москва»

Дети теперь - самые преданные болельщики клуба МБА «Москва»

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