2019-01-23T01:00:45+03:00
Звезды

Игорь Петренко стал отцом в пятый раз

28-летняя актриса Кристина Бродская подарила 41-летнему актеру дочку
Ирина СУХАНОВА
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У Кристины и Игоря Петренко теперь трое дочерей. Фото: Инстаграм.У Кристины и Игоря Петренко теперь трое дочерей. Фото: Инстаграм.
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Звезда «Водителя для Веры» и «Шерлока Холмса» Игорь Петренко стал отцом в пятый раз: его жена, 28-летняя актриса Кристина Бродская подарила 41-летнему актеру дочку. Супругам до последнего удавалось скрывать от публики беременность Кристины. О том, что она снова готовится стать мамой, знал только близкий круг.

Дочка Кристины и Игоря родилась в тот момент, когда актер играл в спектакле «Триумфальная арка» в Санкт-Петербурге 20 января. Счастливой новостью в Инстаграме поделилась коллега Петренко актриса Зита Бадалян:

- У нашего героя Игоря Петренко родилась чудная дочка, пока мы играли спектакль, - написала она.

Первыми о пополнении в семействе Петренко узнали зрители спектакля: театральный режиссер Лев Рахлин объявил со сцены ДК имени Горького, что у Игоря в одной из клиник Санкт-Петербурга родилась третья дочь. Сразу после спектакля актер поехал в роддом к жене и новорожденной малышке.

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Теперь в семье Петренко целых три девочки: старшая, София-Каролина, родилась в 2015 году, средняя дочка – в январе 2017-го. Игорь и Кристина оформили свои отношения незадолго до рождения старшей дочки - сначала зарегистрировались в ЗАГСе Калининграда, а затем обвенчались в церкви.

Кристина Бродская – третья жена Петренко. В первом браке, с актрисой Ириной Леоновой, у него не было детей. Второй раз Игорь женился на актрисе Екатерине Климовой, в этом браке у него родились два сына - Матвей и Корней.

Бывшие жены не отстают от многодетного Игоря. Ирина Леонова в гражданском браке с Евгением Цыгановым родила семерых детей, правда, сохранить семью ей не удалось. Екатерина Климова - мама четверых детей. Кроме сыновей от Петренко она воспитывает старшую дочь Елизавету от брака с актером Ильей Хорошиловым и младшую дочку Бэллу от актера Гелы Месхи.

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