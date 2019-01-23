Телеколдуны сколотили доходный бизнес на чужом горе

В своем фильме «Идущие к черту» на телеканале «Россия 1» журналист Борис Соболев рассказал о заоблачных доходах колдунов из телевизора. Поспорить с разоблачителем вызвался победитель «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов. Он пришел в студию Радио «Комсомольская правда» к ведущей Елене Афониной и корреспонденту Роману Голованову.

«ОТВЕТЬТЕ - ГДЕ Я НАХОЖУСЬ?»

Елена Афонина:

- Экстрасенсы из телевизора - помогают или наживаются на горе?

Алексей Похабов:

- Есть как те, кто помогает, так и те, кто наживается. Если вы попытаетесь меня сравнить с другими участниками, то я не похож на них. Я помогаю. Я верю в то, что я делаю. Сегодня моя задача - увеличить уровень образования населения по поводу оккультных и мистических тем. Мракобесие в нашей стране слишком сильно.

Роман Голованов:

- Мракобесие в России зашкаливает благодаря «Битве экстрасенсов»! Мы видим на экране взрослых дядек и теток, которые, нацепив перья папуасов, машут руками и говорят, что могут предсказывать будущее. Но 99,9% из них лжецы, жулики и аферисты, прикинувшиеся целителями и бабками-гадалками. Эта мафия профессионально выбивает у легковерных несчастных людей деньги.

Афонина:

- Автор разоблачительного фильма про экстрасенсов Борис Соболев с нами на связи.

Борис Соболев:

- Алексей, не хочу вас лично обидеть. И всегда для себя внутренне оставляю возможность, что вдруг все-таки чудо существует. Может быть, это чудо вы и есть. Давайте устроим проверку. Где я сейчас нахожусь?

Похабов:

- Я не способен это определить.

Соболев:

- Я на исторической сцене Большого театра. Какой сегодня спектакль?

Похабов:

- Я не способен это определить. И я не думаю, что кто-то способен на это.

«В эфире магия пропала»

Афонина:

- Алексей, а что вы можете?

Похабов:

- Люди не пытаются перевести слово «экстрасенс» на русский. На самом деле в переводе это значит «сверхчувствительный».

Соболев:

- Вы забыли, что пишете о себе на своем официальном сайте? «Блестяще прошел конкурс «Найти человека в багажнике». Написано, что вы отлично чувствуете энергию, поэтому легко справляетесь с испытаниями, связанными со смертями. А также великолепно определяете, кому принадлежала вещь.

Голованов:

- Мы готовы вас проверить. У нас есть три запечатанных конверта. В них - листочки, на которых напечатаны разноцветные геометрические фигуры. Вы должны назвать, что вы увидите. Это базовый тест. Вы же находили человека, спрятанного в багажнике одной из десятка машин.

Похабов:

- Я не готов сейчас.

Голованов:

-Как этот бизнес устроен. На всю страну раскручивают «мощного экстрасенса», его берут работать в какой-нибудь салон магии. Он становится лицом фирмы, внушающим доверие легковерным старушкам и смертельно больным людям. К распиаренному ясновидящему попасть очень дорого, один сеанс может стоить около ста тысяч рублей. У клиента таких денег нет, поэтому менеджеры предлагают обратиться к менее раскрученному магу, у которого тренинг стоит «всего» 30 тысяч рублей.

В 1994 году Борис Ельцин наградил целительницу Джуну орденом Дружбы народов. Как говорят, первый Президент России верил в ее особый дар. Александр Сенцов, Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Целители-гастарбайтеры

Похабов:

- Люди хотят волшебную палочку. Люди хотят решить проблему быстро. И снять с себя ответственность.

Афонина:

- Вы можете отказать человеку в помощи?

Похабов:

- Конечно. Это было очень много раз. И каждый раз, когда человек приходил и я чувствовал, что не могу ему помочь, я не брал деньги.

Валерий, Красноярск (звонок в студию):

- Если ваш гость действительно в это верит, мне его просто жаль. Если он в это не верит, то он лжец. Но чем отличается деятельность этих персонажей от деятельности представителей религиозных культов? Ничем.

Голованов:

- В православии никогда не скажут: не обращайтесь к врачу. А здесь вам будут говорить: несите деньги и не говорите никому из своих знакомых о том, что вы идете заниматься спасением себя через экстрасенсов.

Афонина:

- Алексей, привлекаетесь ли вы спецслужбами для работы?

Похабов:

- Ко мне несколько раз обращались люди из право­охранительных органов. Но это было давно.

Голованов:

- Интернет ломится от номеров «телефонных магов». В этом бизнесе крутятся миллиарды рублей. Уже дошло до того, что нанимают гастарбайтеров, психологи пишут для них план общения с клиентом, каждый из которых приносит им за день по 100 тысяч рублей. Только в Москве таких центров больше полусотни. В этом бизнесе нет ничего человеческого.

Каждый второй россиянин суеверен

Влиятельные покровители экстрасенсов

Искушению поверить в магию иногда поддавались даже очень высокие государственные чины. Председатель Госплана СССР Николай Байбаков, например, в попытке спасти тяжелобольную жену обратился к целительнице и экстрасенсу Джуне. Жену она вылечить не смогла, зато приобрела в лице Байбакова высокого покровителя на долгие годы. Говорят, он познакомил ее даже с генсеком Брежневым, тоже не чуждым нетрадиционных методов лечения.