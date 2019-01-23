2019-01-23T02:02:17+03:00
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От ненависти до любви: Елена Яковлева и Максим Аверин устали ссориться

Звезды сериала «Склифосовский» годами враждовали и в кадре, и в жизни. И наконец-то помирились!
Ирина ВИКТОРОВА
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Пока актеры недолюбливали друг друга, каждая совместная сцена была для них сущим мучением. Фото Канал «Россия 1»Пока актеры недолюбливали друг друга, каждая совместная сцена была для них сущим мучением. Фото Канал «Россия 1»
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Народная артистка РФ Елена Яковлева - главная звезда на съемочной площадке «Склифосовского», седьмой сезон которого скоро покажет канал «Россия 1». Но и заслуженный артист РФ Максим Аверин - человек известный и уважаемый. Каменская и Глухарь до съемок в сериале о личной жизни и трудовых буднях врачей Института скорой помощи вместе не работали. И тут нашла коса на камень: отношения на съемочной площадке как-то не заладились. Напомним, что и в сериале у коллег-хирургов Олега Брагина (его играет Аверин) и Ирины Павловой (героиня Яковлевой) непростые отношения.

А ведь Максим Аверин еще подростком мечтал сняться в одном фильме со своим кумиром - «интердевочкой» Еленой Яковлевой. Отец Аверина работал художником-декоратором на «Мосфильме», и однажды парень упросил взять его на съемки фильма с Яковлевой. Максим вспоминает, как в 14 лет волновался и задавал Яковлевой глупые вопросы, а она в ответ предложила выпить чая вместе... И вот спустя 25 лет Аверин и Яковлева опять встретились на съемочной площадке, но уже как равноправные партнеры.

- Я опять начал волноваться, поэтому наговорил ерунды, - рассказывал «КП» Аверин. - Лена говорит, что я пожаловался на то, что она меня якобы не любит?! Но я сказал так: «Елена Алексеевна, какой танец исполнить, чтобы вы на меня хотя бы обратили внимание?!»

Аверин даже считал, что накал отношений Яковлева провоцировала специально, чтобы лучше получался конфликт в кадре.

Елену ввели в сериал, когда команда отработала уже несколько сезонов. Елена тогда переживала и жаловалась знакомым, что Максим предъявлял ей претензии такого плана: «Я вижу ваш взгляд, вы меня не любите!» А она... искренне не понимала, почему должна любить Аверина.

- Может, я сама виновата и надо было сначала подружиться? В сериале «Склифосовский» годами сложенная команда. Когда приходят новенькие люди и у них что-то не получается, то тогда начинаются какие-то неловкие ситуации. Например, приходится делать много дублей, штук по двадцать, тогда и сам артист немножко расстраивается, неловко ему, он начинает извиняться… - делилась с «КП» Елена Яковлева.

Постепенно у актрисы получилось влиться в команду, и теперь она со смехом вспоминает ту ситуацию: «Постоянное недовольство, амбиции, обиды. Это была не вражда, а какое-то недоразумение, терки».

Сейчас Елена Яковлева и Максим Аверин, отснявшись в 7-м сезоне, укатили в отпуск в теплые края. Отдыхают актеры раздельно, но обмениваются видео- и аудиосообщениями. «Максим и Лена сейчас дружат так, что со стороны производят впечатление давних приятелей. Ходят друг к другу в театр на премьеры, показывают домашние фото, подшучивают друг над другом, делятся полезными адресами. Время сглаживает любые конфликты, тем более когда работают такие профессионалы», - рассказали нам на съемочной площадке.

О чем новый сезон?

В 7-м сезоне у Брагина основные проблемы возникнут не в операционной, а дома. Брагину сложно дается роль молодого родителя, конфликтов с Мариной не избежать. Семейные страсти накаляются с появлением в семье Тамары (дочери погибшей Эммы - бывшей возлюбленной Брагина). В сериале появится новый харизматичный доктор, которого играет Гоша Куценко. Нина ждет второго ребенка, Куликов изменяет своим женщинам... В общем, в новом сезоне нас ждут нешуточные любовные страсти.

«Склифосовский-7». Скоро, Россия 1.

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