От ненависти до любви: Елена Яковлева и Максим Аверин устали ссориться

Народная артистка РФ Елена Яковлева - главная звезда на съемочной площадке «Склифосовского», седьмой сезон которого скоро покажет канал «Россия 1». Но и заслуженный артист РФ Максим Аверин - человек известный и уважаемый. Каменская и Глухарь до съемок в сериале о личной жизни и трудовых буднях врачей Института скорой помощи вместе не работали. И тут нашла коса на камень: отношения на съемочной площадке как-то не заладились. Напомним, что и в сериале у коллег-хирургов Олега Брагина (его играет Аверин) и Ирины Павловой (героиня Яковлевой) непростые отношения.

А ведь Максим Аверин еще подростком мечтал сняться в одном фильме со своим кумиром - «интердевочкой» Еленой Яковлевой. Отец Аверина работал художником-декоратором на «Мосфильме», и однажды парень упросил взять его на съемки фильма с Яковлевой. Максим вспоминает, как в 14 лет волновался и задавал Яковлевой глупые вопросы, а она в ответ предложила выпить чая вместе... И вот спустя 25 лет Аверин и Яковлева опять встретились на съемочной площадке, но уже как равноправные партнеры.

- Я опять начал волноваться, поэтому наговорил ерунды, - рассказывал «КП» Аверин. - Лена говорит, что я пожаловался на то, что она меня якобы не любит?! Но я сказал так: «Елена Алексеевна, какой танец исполнить, чтобы вы на меня хотя бы обратили внимание?!»

Аверин даже считал, что накал отношений Яковлева провоцировала специально, чтобы лучше получался конфликт в кадре.

Елену ввели в сериал, когда команда отработала уже несколько сезонов. Елена тогда переживала и жаловалась знакомым, что Максим предъявлял ей претензии такого плана: «Я вижу ваш взгляд, вы меня не любите!» А она... искренне не понимала, почему должна любить Аверина.

- Может, я сама виновата и надо было сначала подружиться? В сериале «Склифосовский» годами сложенная команда. Когда приходят новенькие люди и у них что-то не получается, то тогда начинаются какие-то неловкие ситуации. Например, приходится делать много дублей, штук по двадцать, тогда и сам артист немножко расстраивается, неловко ему, он начинает извиняться… - делилась с «КП» Елена Яковлева.

Постепенно у актрисы получилось влиться в команду, и теперь она со смехом вспоминает ту ситуацию: «Постоянное недовольство, амбиции, обиды. Это была не вражда, а какое-то недоразумение, терки».

Сейчас Елена Яковлева и Максим Аверин, отснявшись в 7-м сезоне, укатили в отпуск в теплые края. Отдыхают актеры раздельно, но обмениваются видео- и аудиосообщениями. «Максим и Лена сейчас дружат так, что со стороны производят впечатление давних приятелей. Ходят друг к другу в театр на премьеры, показывают домашние фото, подшучивают друг над другом, делятся полезными адресами. Время сглаживает любые конфликты, тем более когда работают такие профессионалы», - рассказали нам на съемочной площадке.

О чем новый сезон?

В 7-м сезоне у Брагина основные проблемы возникнут не в операционной, а дома. Брагину сложно дается роль молодого родителя, конфликтов с Мариной не избежать. Семейные страсти накаляются с появлением в семье Тамары (дочери погибшей Эммы - бывшей возлюбленной Брагина). В сериале появится новый харизматичный доктор, которого играет Гоша Куценко. Нина ждет второго ребенка, Куликов изменяет своим женщинам... В общем, в новом сезоне нас ждут нешуточные любовные страсти.

«Склифосовский-7». Скоро, Россия 1.