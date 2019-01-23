2019-01-23T02:07:47+03:00
Здоровье

Правда ли, что дезодорант может спровоцировать рак

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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- Нет, связи между дезодорантом и Альцгеймером не существует!- Нет, связи между дезодорантом и Альцгеймером не существует!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Правда ли, что дезодорант может спровоцировать рак.

В последнее время активно обсуждается информация, что содержащиеся в дезодорантах соли алюминия могут вызвать онкологию и болезнь Альцгеймера. А ведь дезодорантами пользуется подавляющее большинство! И как отказаться от этого средства? Никто не хочет распространять вокруг себя запах пота. Похоже, дело пахнет керосином - в том смысле, что избавиться от повышенных рисков не получится. Так ли это?

Для начала определимся с терминами. Дезодорант - это косметическое средство с пахучими веществами, которые, воздействуя на наши обонятельные рецепторы, перебивают запах пота. Есть еще антиперспиранты. Они с помощью химических веществ, чаще всего солей алюминия или цинка, блокируют потовые железы, так что пот просто не может выйти на поверхность кожи.

Из-за поднятой шумихи насчет вреда дезодорантов было проведено большое исследование о связи этих косметических средств и слабоумия, болезни Альцгеймера. И такая связь не обнаружилась!

Кроме того, в прошлом веке медиками выдвигалась гипотеза, что антиперспиранты, содержащие алюминиевую пудру, могут с течением времени провоцировать у женщин развитие рака молочной железы. Однако и эта взаимо-связь не подтверждена. А ведь в исследовании участвовали и женщины, перенесшие рак груди, и те, кто не болел. Процент всасывания солей алюминия из антиперспиранта оказался ничтожно мал - 0,012 процента!

Однако почему тогда женщинам, проходящим лечение от рака груди, запрещают пользоваться дезодорантами?

На этот вопрос в студии программы ответила врач-радиолог Александра Мельникова:

- Антиперспирантами нельзя пользоваться не только во время лечения рака груди, когда женщина проходит лучевую терапию. Не рекомендовано его применять даже когда вы идете делать обычную МРТ для диагностики! Дело вот в чем: при проведении МРТ есть противопоказание - наличие металлических деталей на теле и в теле пациента. Поэтому вас просят снять одежду с металлическими крючками, оставить за пределами кабинета цепочки и другие украшения. Но соли алюминия, которые содержатся в антиперспиранте, - это тот же металл. Поэтому использовать дезодорант при МРТ нельзя - могут быть искажения в полученных изображениях. А во время лучевой терапии при раке молочной железы обязательно в зону воздействия попадает и подмышечная впадина. И если там есть антиперспирант, алюминиевая пудра под лучами может вызвать ожоги и язвы. Но в остальное время дезодорантами можно пользоваться совершенно спокойно.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.50, Первый.

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