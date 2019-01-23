Мадонна сменила цвет волос и стала похожа на Ларису Гузееву

Мадонна в последнее время опять начала эксперименты со своей внешностью. Так, месяц назад поклонники заподозрили поп-икону в том, что она прибегла к услугам хирургов, которые сделали ей пластику ягодиц, поскольку тыл звезды вдруг резко увеличился в размерах, а вот теперь певица вдруг передумала быть блондинкой, перекрасившись в жгучий черный. Роковой брюнеткой Мадонна бывала и раньше, но уже давно не возвращалась к этому образу. Более того, давние поклонники звезды знают, что за такой резкой сменой имиджа Мадонны всегда идут изменения в личной жизни. А быть может Мадонна решила организовать большой тур?!

Фотографией новой себя сама Мадж поделилась в инстаграме. Поклонники не могли отметить, что судя по всему, скальпель хирурга коснулся не только тела, но и лица звезды. Так, овал стал более очерченным, скулы чуть выше, а глаза как будто приподнятые к вискам, как могло бы быть, если бы 60-летняя знаменитость прибегла у подтяжки лица. Русские же фанаты тут же нашли сходства с телеведущей Ларисой Гузеевой.

madonna Getting Ready For the Super Blood Wolf Moon !

«Прямо Гузеева в лучшие годы», «Копия Ларисочки Гузеевой», «Можно смело к Сябитовой в студию, никто не отличит», «Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо», — удивились интернет-пользователи под снимком певицы, который разлетелся по сети. А некоторые недоуменно интересуются, зачем певица сделала с собой такое?!

Но в защиту Мадонну отметим, что звезда много трудится для поддержания прекрасной физической формы и сама. Спорт шесть раз в неделю, причем тренировки разбиваются на три части в течение дня. Плюс, макробиотическая диета, в следовании которой ей помогают два личных повара. Истоки этой диеты лежат в культуре питания японских монастырей, а ее основу составляют принципы баланса инь и ян.

Мадонна не употребляет обработанную пищу, исключает из своего рациона любое масло, все виды специй и соусов, алкоголь и кофеин. Центральную роль в диетическом режиме играют зерновые культуры. Их объединяют с другими, бобовыми и овощами, особым образом уравновешивая энергии. Важный принцип — отказ от высокой степени переработки и от рафинированных продуктов. Макробиотика рекомендует есть каши из цельного зерна, бобовые, овощи, водоросли, ферментированные соевые продукты и фрукты. Обычный обед Мадонны — это рыба, зерновое блюдо и овощной салат.

Кроме этого, певица, как и положено, ежедневно выпивает от полутора до трех литров чистой негазированной воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мадонна, ты же не Ким Кардашьян!"Фанаты певицы не понимают, зачем она вставила импланты в ягодицы

Мадонна - адепт здорового образа жизни и предпочитала делать "крепкий тыл" в спортзале. Но то ли делать со временем сложнее, то ли просто захотелось новых перемен, связанных с телом, но поп-дива, скорей всего, все-таки решилась на увеличение ягодиц. Причем, это применила не скромную липоскульптура, а судя по всему, сразу вставила импланты. По крайней мере, к такому выводу пришли ее поклонники, когда увидели свежее фото 60-летней звезды, которая на днях спела с сыном Дэвидом в одном из нью-йорских баров. (подробности)