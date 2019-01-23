2019-01-23T20:26:56+03:00
Туризм

10 городов в России и за границей, куда дешевле всего слетать в феврале и марте 2019

Новогодние каникулы позади, до майских праздников еще долго. Но у поездок в межсезонье есть плюс - цены ниже
Юлия СМИРНОВА
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Эксперты составили список городов, куда дешевле всего слетать в феврале и марте 2019 года.Эксперты составили список городов, куда дешевле всего слетать в феврале и марте 2019 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новогодние каникулы закончились. До майских праздников и летних отпусков еще долго. Но, конечно, и в межсезонье туристы путешествуют, летают - и ищут способы сделать это подешевле. Кроме того, в марте еще и длинные выходные грядут, тоже повод организовать себе мини-отпуск. Отдыхаем три дня подряд, с 8 по 10 марта. А 23 февраля в 2019 году приходится на субботу, так что там обычные выходные.

Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанализировали цены на авиабилеты из Москвы и составили список городов в России и за границей, куда дешевле всего слетать в феврале и марте 2019 года. Для сравнения брали стоимость перелета туда и обратно, с возвращением через 2 - 4 дня после вылета (то есть как раз для коротких поездок). Понятно, что все самые дешевые билеты - по безбагажным тарифам.

В списке оказались очень популяные у туристов города: Санкт-Петербург и Сочи, где как раз разгар горнолыжного сезона в Красной Поляне. Но есть и не столь очевидные маршруты. Возможно, низкие цены на перелет станут мотивацией для того, чтоб побывать в Астрахани или Кирове.

И в российском, и в зарубежном рейтинге больше всего рейсов "Победы". Но не только. Бюджетные тарифы также у авиакомпаний "Азимут" и Red Wings.

10 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, КУДА ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО СЛЕТАТЬ ИЗ МОСКВЫ В ФЕВРАЛЕ - МАРТЕ 2019 ГОДА

Петрозаводск - перелет туда и обратно от 2215 рублей

Псков - от 2280 рублей

Махачкала - от 2975 рублей

Ростов-на-Дону - от 3350 рублей

Самара - от 3400 рублей

Сочи - от 3410 рублей

Астрахань - от 3410 рублей

Санкт-Петербург - от 3410 рублей

Киров - от 3410 рублей

Краснодар - от 3420 рублей

За 5 тысяч рублей можно слетать на несколько дней в Минеральные Воды (а это ближайший аэропорт к склонам Приэльбрусья и Домбая), Екатеринбург, Казань, Калининград.

... И 10 ГОРОДОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Гюмри (Армения) - полет туда и обратно от 5200 рублей

Минск (Беларусь) - от 5930 рублей

Лейпциг (Германия) - от 6125 рублей

Ереван (Армения) - от 6300 рублей

Тиват (Черногоря) - от 6400 рублей

Кельн (Германия) - от 6615 рублей

Берлин (Германия) - от 6720 рублей

Рига (Латвия) - от 6770 рублей

Ларнака (Кипр) - от 6915 рублей

Мюнхен (Германия) - от 7655 рублей

При бюджете на авиабилеты в 10 тысяч рублей в список вариантов можно добавить также Тбилиси и Стамбул, Милан и Пизу, Анталью, Брюссель и Дюссельдорф.

гЮ

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