Принимала подарки от мужа-миллионера? Садись в тюрьму! Бывший совладелец «РосЕврогрупп» подал в суд на законную супругу

Итак, действующие лица: бывший банкир Сергей Гришин, обладатель полумиллиардного состояния и фигурант списка «Форбс», 52 года.

Его жена Анна Федосеева. Психолог, организатор праздников, 37 лет. И их странная любовь, которая завершилась... заключением женщины в следственный изолятор.

Налетел - озолотил

Сергея с Анной познакомили общие друзья. Гришин человек солидный. Один из основателей капитализма в России, сравнительно недавно отошел от крупных дел и зажил тихо - то в Москве, то в Лос-Анджелесе. Федосеева - творческая женщина с двумя высшими образованиями. Казалось бы, всё, как олигархи любят.

Когда я начинала разбирать эту историю, Федосеева сидела в СИЗО. Поэтому о зарождении их любви мне рассказала мама Анны Марина Владимировна:

- Встречались они полтора года перед свадьбой. Он был таким приятным, к дочери относился душевно. Отмечал, как много между ними общего. Она вся светилась: наконец-то встретила настоящего сильного мужчину. Мы нечасто встречались, они в основном жили в Америке. У него там ранчо и дом. Конечно, он делал ей подарки - дорогие часы, бриллианты. Я точно могу сказать: дочь ничего не просила. Даже банковские карточки, которые он ей давал, использовала минимально. Не понимала, например, как сумка «Луи Вюиттон» может стоить десятки тысяч долларов... Во время поездок - Дубай, Швейцария, Америка - он селил ее в дорогих люксах. Но, понимаете, это он так хотел, потому что привык так жить. Она бы могла без этого обойтись.

- Когда узнал, что я в Питере живу в не очень «гламурных» условиях, приобрел квартиру в 100 метров, - продолжает теща. - Я уговаривала его не тратить много денег на ремонт. Но куда там! Все материалы лучшие. Конечно, дочка хотела и планировала детей. Прошла обследование у врачей. На их свадьбе выступали Игорь Бутман и Вера Брежнева.

Броуновское движение олигарха

В марте 2017 года пара расписалась. А в феврале 2018-го любовь сдулась. Супруги расстались. Несколько раз экс-банкир подавал заявление о расторжении брака. Потом забирал назад. Но написал несколько гражданских исков в суд: мол, супруга незаконно обогатилась за его счет и должна вернуть подарки и квартиру - ту самую, питерскую, мамину. Общая сумма претензий - около 80 миллионов рублей.

Адвокаты Анны изумились, когда выяснилось, что в суде лежат иски Гришина не только к Федосеевой. В мае Сергей встречает новую любовь, Екатерину Л. Делает ей предложение (при этом с Анной он официально еще не развелся. - Ред.). Но вскоре отменяет свадьбу. И... тоже подает в суд на невесту, чтобы вернула подарки. Одновременно он знакомится с некой барышней Маргаритой Д. Дарит ей «Мерседес». И опять подает в суд.

Вот как сильно расстроился человек!

В начале июня Сергей пригласил бывшую жену «обсудить вопросы». Но на переговорах почему-то взял в руки ружье.

- Гришин прицелился в меня, велел раздеться догола, - рассказывает Анна. - Пока я раздевалась, он поведал мне свой план: я пыталась напасть на него с ножом, а он меня пристрелил в порядке самообороны. Во время разговора мне удалось схватить и направить ружье в пол. Я вырвалась и, полураздетая, выбежала из квартиры.

Оба написали заявление в полицию, но у Анны принимать заявление отказались. А у Сергея приняли.

Мнение супруга: Анна заключила с ним брак «с целью незаконного обогащения».

Лесбийская любовь?

И вот высшая точка драмы. В сентябре экс-банкир обратился в МВД Москвы, заявив, что Федосеева «вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств, потраченных на подарки перед заключением брака».

- Видимо, Гришин решил, что от гражданских исков толку мало, - говорит адвокат Федосеевой Екатерина Духина, - и стал действовать более активно, в уголовном поле. Обвинение абсурдно при очевидном отсутствии состава преступления. Тем не менее Федосеевой избрали исключительную меру пресечения - следственный изолятор. Такая мера применяется только в отношении самых опасных для общества преступников - убийц например.

В квартире Анны и ее друзей провели обыски.

Однако что так огорчило уважаемого человека? Жену выгнал, бывает. Но в тюрьму-то зачем?

- У Анны была подруга Елена, - говорит мать, Марина Федосеева. - Очень близко общались, делали вместе бизнес - магазин товаров из Швеции. А потом Елена рассказала Сергею, что Аня изменяет ему... с девочками. Это полная чушь! Я знаю свою дочь. Она с юности влюблялась только в мальчиков. Четыре года жила в гражданском браке с мужчиной. Почему разошлись? Он не хотел детей. Она переехала в Москву, надеялась построить новую жизнь...

Заклятая подруга

Но что это за подруга такая? Оказалось, Елена М. - человек независимый, энергичный. С красным дипломом окончила университет в Москве и поступила в самый крутой технический вуз Швеции. Пишет докторскую диссертацию. Анну Федосееву называет «моя лучшая подруга» и осыпает лайками ее фото в соцсетях - ровно до момента свадьбы Анны в 2017 году. Потом лайки резко иссякают. Поругались, значит.

Связываюсь с Еленой в соцсетях. «Была измена?» - «Об измене я знаю со слов третьих лиц, так что эта информация не может являться доказательством...»

Что они не поделили с Леной, я спросила у Федосеевой, как только она вышла из СИЗО.

- По бизнесу мы много времени проводили вместе, - рассказывает Анна. - Мне сложно ответить, что ее разозлило. Лена по натуре собственник, в какой-то момент ей стало казаться, что я ее использую. Но я никакого зла ей не причиняла.

Бывают такие «лучшие подруги», что и врагов не надо: от обиды готовы человека под монастырь подвести. Как мы помним, Елена заявила, что ее слова доказательством измены не являются. А что является тогда? Звоню адвокату Федосеевой Екатерине Духиной - и мне в руки попадает несколько аудио- и видеозаписей, которые восстанавливают картину событий.

Эти диалоги и монологи Гришин - уже после ссоры с Анной - записывал сам и рассылал жене, теще и общим знакомым в порядке устрашения.

- Сегодня этими записями занимаются правоохранительные органы, в каждой из них содержатся реальные угрозы жизни людей, - рассказывает Духина.

В одном ролике, например, Гришин путано объясняет, как «ограбил банковскую систему России». В другом угрожает всем своим «врагам страшной смертью». Человек явно в не очень адекватном состоянии. «Я злоупотреблял алкоголем вместе с лекарственными препаратами в тот период», - признался потом сам Гришин журналистам.

Счастливое лицо - признак измены

После женитьбы супруги много времени проводили в США.

- Я не могла сидеть сложа руки и придумала продюсерскую компанию, хотела снимать кино, - говорит Анна. - Сергей согласился финансировать проект. Мне пригодился опыт организации праздников. Фильм удался. Мы собрали прекрасную команду: русские, американские актеры, оператор-испанец. Сейчас картина на озвучке и скоро выйдет на экраны.

От себя добавим: фильм снимал отмеченный международными кинонаградами российский режиссер, который просил не упоминать его имени в статье.

Возможно, Гришину казалось - вот он ввалит деньжат, жена будет называться красиво «генеральный продюсер» и продолжать сидеть дома, а кино снимется как-нибудь само... Вышло иначе: Анна стала пропадать на съемках - иногда сутками. Сергей заскучал и полез по компьютерам жены. Заглядывает он в Анин ноутбук. А там...

Нет, не то, что все подумали. Не эротика, не фривольная переписка. В компе Анны Сергей находит... ее селфи с подружками. На фото девушки улыбаются. «Я нахожу фото, интимные в моем понимании. Это селфи со счастливыми лицами! - жалуется Гришин одному из собеседников. - У меня ни одного селфи с Аней Федосеевой не существует! И со мной на фотографиях она никогда не была такой счастливой».

Вот первое «доказательство» измен с женщинами. Мужчин-то не нашлось.

Версия оскорбленного мужа

Дальше приведем версию самого героя. Он вступает в переписку с уже знакомой нам Еленой, и та выводит его на некую девушку Инну, общую их с Аней приятельницу. И якобы именно с этой Инной у Федосеевой и произошла измена.

«Мы (с Анной. - Ред.) поехали в отель, и там у нас был секс втроем» - эта фраза из переписки Сергея с Инной стала для мужа самым веским аргументом в пользу Аниной вины.

- С Инной нас познакомила Лена, - рассказывает Федосеева. - Никакого секса у нас не было, все это выдумки. Возможно, он ей тоже что-то посулил или пригрозил, как многим моим друзьям.

В редакции есть запись разговора, где Гришин пытается нанять киллера, чтобы «наказать» своих врагов - Анну, друзей, которые его с ней познакомили, свою секретаршу и почему-то бывшую жену, с которой он развелся еще до знакомства с Федосеевой... Якобы они все сговорились, чтобы вытянуть из него деньги. Собеседник, к которому обращается Гришин, в ужасе сворачивает разговор. Вообще все знакомые, которым банкир жалуется на неверную жену, реагируют адекватно: «Да разведись и живи спокойно!» Тем более есть брачный договор, который защищает его состояние от любых посягательств.

Но допустим, что Инна говорит правду. Федосеева наставила рога Гришину с женщинами. Автор этих строк упорно пыталась связаться с Сергеем, потому что по-человечески в глубине души я ему сочувствую. В разговорах на аудио проскальзывает: супруга любила потусить без него. Он чувствовал себя одиноким и заброшенным. Однако на связь со мной герой не вышел. Очень жаль.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Чувствую руку бога»

Приведем кусочек разговора Сергея с Еленой, где подруга, кажется, начинает понимать, какую кашу заварила...

«Она (Анна. - Авт.) получит максимальный срок, десятку, - сообщает Сергей. - Я ей устрою самую жесткую камеру в России.

- Ей это поможет?

- А мне плевать. Это будет ее наказание.

- Ну окей. Ты играешь в бога.

- Я не играю в бога. Я чувствую в себе руку бога!»

Анна показала мне письмо Гришина, где он признается: в нем живут три личности. Он сам, мальчик десяти лет и дьявол, который «проснулся и ужаснулся... и идет вершить свой суд».

В одном из откровений экс-банкира есть такие слова: «Это я на самом деле веду дело, а не следователи - они просто мои исполнители». И поначалу было похоже на то. Но поднялась шумиха в СМИ, уголовное дело закрыли, Анну выпустили из СИЗО. Ведется следствие уже в отношении самих следователей. Когда разразился скандал в прессе, адвокаты экс-банкира спохватились и стали упирать на то, что главное мошенничество Анны вовсе не часы и сумочки. А те 600 тысяч долларов, что она «выцыганила» на продюсерскую компанию.

«Условием кредита было создание продюсерского центра. По факту средства были растрачены на иные цели», - говорит адвокат Гришина Алексей Мельников.

- По поводу кинокомпании Гришин подавал иски к Федосеевой и в России, и в США, - парирует защитник Анны Екатерина Духина. - Причем эти иски совершенно разные. В Америке он требует вернуть продюсерский центр ему, а в России вообще не признает его существования. Но по факту-то кино снято, выходит в прокат. Обвинения в расходовании средств на иные цели безосновательны.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.