Тест "КП": Водитель, не пей - козленочком станешь
Правила дорожного движения во всем мире примерно одинаковые. И дорожные знаки похожи. Но есть среди них такие, которые можно встретить только в одной стране и не увидеть в других. Часть из представленных здесь знаков - выдуманные, а вот некоторые вполне себе реальные. Но вот означают ли они то, что мы написали, или нечто иное - вопрос! Ваша задача - правильно угадать настоящие знаки. Итак, поехали!
1Осенью в дождливый серый день... Проскакал на велике олень! Знак устанавливается возле цирка и предупреждает о возможном внезапном появлении дрессированных животных
2Проезд запрещен. Идет субботник: Ильич несет бревно!
3Будьте осторожны! Пешеходный переход в месте, где часто бывают туманы
4Предупреждающий знак: рядом зоопарк
5Осторожно, лох-несское чудовище! Знак встречается только в одном месте - рядом с озером Лох-Несс в Шотландии
6Предупреждающий знак: рядом автомойка
7Неровный участок дороги. Велосипедисты, берегите колеса
8Водитель! Протяни руку помощи нуждающемуся в ней автомобилисту. Ведь и у тебя может внезапно спустить колесо или закончиться бензин
9Зона Wi-Fi. Бесплатный городской интернет
10Место предполагаемой посадки НЛО. Может сохраняться повышенный радиационный фон
11Внимание! Впереди кладбище
12Водитель, не садись пьяным за руль. Козленочком станешь (если, не дай бог, совершишь наезд в состоянии алкогольного опьянения)
13Берегись идущих сзади автомобилей. Могут столкнуть в кювет
14Внимание! Впереди три тоннеля
15Правильно оформляйте протоколы ДТП. Не забывайте ставить точки и запятые!
16Выход на улицу в сценическом костюме запрещен. Знак ставится возле театров
КСТАТИ
Первые в мире дорожные знаки были утверждены на международной конференции автомобилистов в 1909 году. В числе участников были и представители Российской империи. Дорожных знаков того времени было четыре, все круглой формы: «перекресток», «шлагбаум», «двойной поворот», «препятствие в виде насыпи и канавы».
Сегодня в России существует более 300 дорожных знаков (включая таблички).
На наших дорогах установлено более 1,4 миллиона знаков. В городах на один километр не менее четырех знаков, а на федеральных трассах - не менее семи.