2019-01-23T19:58:04+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Водитель, не пей - козленочком станешь

Проверь, насколько хорошо ты знаешь дорожные знаки
Дмитрий ПОЛУХИНИрина СУХАНОВА
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Гибралтар - единственное место в Европе, где водятся дикие обезьяны. Знак призывает водителей ехать помедленнее.Гибралтар - единственное место в Европе, где водятся дикие обезьяны. Знак призывает водителей ехать помедленнее.Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Правила дорожного движения во всем мире примерно одинаковые. И дорожные знаки похожи. Но есть среди них такие, которые можно встретить только в одной стране и не увидеть в других. Часть из представленных здесь знаков - выдуманные, а вот некоторые вполне себе реальные. Но вот означают ли они то, что мы написали, или нечто иное - вопрос! Ваша задача - правильно угадать настоящие знаки. Итак, поехали!

1Осенью в дождливый серый день... Проскакал на велике олень! Знак устанавливается возле цирка и предупреждает о возможном внезапном появлении дрессированных животных

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Правильный ответ:Такого знака не существует

2Проезд запрещен. Идет субботник: Ильич несет бревно!

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Правильный ответ:Такого знака не существует

3Будьте осторожны! Пешеходный переход в месте, где часто бывают туманы

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Правильный ответ:Такого знака не существует

4Предупреждающий знак: рядом зоопарк

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Правильный ответ:Зоопарк здесь ни при чем. Но этот реальный дорожный знак в Австралии называется «Осторожно, кенгуру!»

5Осторожно, лох-несское чудовище! Знак встречается только в одном месте - рядом с озером Лох-Несс в Шотландии

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Правильный ответ:Такого знака нет

6Предупреждающий знак: рядом автомойка

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Правильный ответ:Реальный дорожный знак в Чехии. Но не об автомойке. Предупреждает о возможном образовании тумана

7Неровный участок дороги. Велосипедисты, берегите колеса

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Правильный ответ:Такого знака не существует

8Водитель! Протяни руку помощи нуждающемуся в ней автомобилисту. Ведь и у тебя может внезапно спустить колесо или закончиться бензин

.
Правильный ответ:Такого знака не существует

9Зона Wi-Fi. Бесплатный городской интернет

.
Правильный ответ:Реальный дорожный знак в Швеции. Предупреждает о появлении на дороге людей с телефонами

10Место предполагаемой посадки НЛО. Может сохраняться повышенный радиационный фон

.
Правильный ответ:Такого знака не существует

11Внимание! Впереди кладбище

.
Правильный ответ:Такого знака не существует

12Водитель, не садись пьяным за руль. Козленочком станешь (если, не дай бог, совершишь наезд в состоянии алкогольного опьянения)

.
Правильный ответ:Реальный дорожный знак в Европе. Предупреждает о появлении на дороге пьяных людей. Похоже, его-то очень и не хватает в нашей стране!

13Берегись идущих сзади автомобилей. Могут столкнуть в кювет

.
Правильный ответ:Такого знака нет

14Внимание! Впереди три тоннеля

.
Правильный ответ:Реальный дорожный знак в Мексике. Осторожно, неровные дороги!

15Правильно оформляйте протоколы ДТП. Не забывайте ставить точки и запятые!

.
Правильный ответ:Реальный дорожный знак в Молдове. Предупреждает об опасном участке дороги

16Выход на улицу в сценическом костюме запрещен. Знак ставится возле театров

.
Правильный ответ:Такого знака нет
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Старайтесь чаще путешествовать! И не забывать обращать внимание на дорожные знаки, находясь в пути. Зачастую, попадаются очень необычные, и даже забавные
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Удивительно, как много необычных дорожных знаков вам удалось распознать, а несуществующих - разоблачить. Наверное, вы очень много путешествуете по миру!
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КСТАТИ

Первые в мире дорожные знаки были утверждены на международной конференции автомобилистов в 1909 году. В числе участников были и представители Российской империи. Дорожных знаков того времени было четыре, все круглой формы: «перекресток», «шлагбаум», «двойной поворот», «препятствие в виде насыпи и канавы».

Сегодня в России существует более 300 дорожных знаков (включая таблички).

На наших дорогах установлено более 1,4 миллиона знаков. В городах на один километр не менее четырех знаков, а на федеральных трассах - не менее семи.

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