Тест "КП": Водитель, не пей - козленочком станешь

Правила дорожного движения во всем мире примерно одинаковые. И дорожные знаки похожи. Но есть среди них такие, которые можно встретить только в одной стране и не увидеть в других. Часть из представленных здесь знаков - выдуманные, а вот некоторые вполне себе реальные. Но вот означают ли они то, что мы написали, или нечто иное - вопрос! Ваша задача - правильно угадать настоящие знаки. Итак, поехали!

1 Осенью в дождливый серый день... Проскакал на велике олень! Знак устанавливается возле цирка и предупреждает о возможном внезапном появлении дрессированных животных . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака не существует Такого знака не существует 2 Проезд запрещен. Идет субботник: Ильич несет бревно! . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака не существует Такого знака не существует 3 Будьте осторожны! Пешеходный переход в месте, где часто бывают туманы . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака не существует Такого знака не существует 4 Предупреждающий знак: рядом зоопарк . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Зоопарк здесь ни при чем. Но этот реальный дорожный знак в Австралии называется «Осторожно, кенгуру!» Зоопарк здесь ни при чем. Но этот реальный дорожный знак в Австралии называется «Осторожно, кенгуру!» 5 Осторожно, лох-несское чудовище! Знак встречается только в одном месте - рядом с озером Лох-Несс в Шотландии . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака нет Такого знака нет 6 Предупреждающий знак: рядом автомойка . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Реальный дорожный знак в Чехии. Но не об автомойке. Предупреждает о возможном образовании тумана Реальный дорожный знак в Чехии. Но не об автомойке. Предупреждает о возможном образовании тумана 7 Неровный участок дороги. Велосипедисты, берегите колеса . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака не существует Такого знака не существует 8 Водитель! Протяни руку помощи нуждающемуся в ней автомобилисту. Ведь и у тебя может внезапно спустить колесо или закончиться бензин . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака не существует Такого знака не существует 9 Зона Wi-Fi. Бесплатный городской интернет . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Реальный дорожный знак в Швеции. Предупреждает о появлении на дороге людей с телефонами Реальный дорожный знак в Швеции. Предупреждает о появлении на дороге людей с телефонами 10 Место предполагаемой посадки НЛО. Может сохраняться повышенный радиационный фон . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака не существует Такого знака не существует 11 Внимание! Впереди кладбище . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака не существует Такого знака не существует 12 Водитель, не садись пьяным за руль. Козленочком станешь (если, не дай бог, совершишь наезд в состоянии алкогольного опьянения) . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Реальный дорожный знак в Европе. Предупреждает о появлении на дороге пьяных людей. Похоже, его-то очень и не хватает в нашей стране! Реальный дорожный знак в Европе. Предупреждает о появлении на дороге пьяных людей. Похоже, его-то очень и не хватает в нашей стране! 13 Берегись идущих сзади автомобилей. Могут столкнуть в кювет . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака нет Такого знака нет 14 Внимание! Впереди три тоннеля . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Реальный дорожный знак в Мексике. Осторожно, неровные дороги! Реальный дорожный знак в Мексике. Осторожно, неровные дороги! 15 Правильно оформляйте протоколы ДТП. Не забывайте ставить точки и запятые! . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Реальный дорожный знак в Молдове. Предупреждает об опасном участке дороги Реальный дорожный знак в Молдове. Предупреждает об опасном участке дороги 16 Выход на улицу в сценическом костюме запрещен. Знак ставится возле театров . Реальный Выдуманный Правильный ответ: Такого знака нет Такого знака нет ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Старайтесь чаще путешествовать! И не забывать обращать внимание на дорожные знаки, находясь в пути. Зачастую, попадаются очень необычные, и даже забавные Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Удивительно, как много необычных дорожных знаков вам удалось распознать, а несуществующих - разоблачить. Наверное, вы очень много путешествуете по миру! Поделиться

КСТАТИ

Первые в мире дорожные знаки были утверждены на международной конференции автомобилистов в 1909 году. В числе участников были и представители Российской империи. Дорожных знаков того времени было четыре, все круглой формы: «перекресток», «шлагбаум», «двойной поворот», «препятствие в виде насыпи и канавы».

Сегодня в России существует более 300 дорожных знаков (включая таблички).

На наших дорогах установлено более 1,4 миллиона знаков. В городах на один километр не менее четырех знаков, а на федеральных трассах - не менее семи.