Ответы на пять наивных вопросов о мусорной реформе в России

1. Что поменяется?

Теперь ответственность за обращение отходов (то бишь за мусор) возьмут на себя региональные операторы. Это компании, отобранные на конкурсной основе региональными властями. Число таких компаний в каждом субъекте разное, зависит от того, на сколько зон обслуживания они поделены. Например, в Ивановской области работает один регоператор, а в Башкортостане - четыре.

Заключить договор с регоператором обязаны все без исключения – и жители, и организации. Услуга по обращению с отходами до сих пор относилась к разряду жилищных, но после перехода на новую систему станет коммунальной. То есть в платежке за ЖКХ из жилищных услуг плата за вывоз мусора исчезнет, но появится новая строчка в коммунальной части платежки - «обращение ТКО» (твердые коммунальные отходы).

Также в каждом регионе еще до Нового года должна была появиться территориальная схема обращения с отходами. То есть абы куда больше вывозить мусор нельзя — все мусорные потоки должны быть просчитаны и учтены.

- Еще важный момент: если раньше за ситуацию с мусором отвечал глава города или муниципалитета, то теперь - конкретно губернатор, - объяснил на Радио «КП» Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна». - В систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включен такой показатель как доля отсортированных и обработанных твердых коммунальных отходов. Это серьезный мотив развивать в регионах переработку мусора, а не плодить свалки.

ВАЖНО

Всех ли это коснется?

В декабре были приняты поправки, которые дают право некоторым регионам отсрочить нововведения. Это, в частности, города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — в них разрешено погодить с реформой до 1 января 2022 года.

Кроме того, возможность отсрочить старт до 1 января 2020 года могут регионы, которые не смогли создать условия для работы по новым правилам и не выбрали регионального оператора (эта компания должна соответствовать ряду условий и иметь соответствующие лицензии).

В итоге на новую схему перешли 70 из 85 регионов. Но это не значит, что в тех, которые не перешли, не будет ничего происходить. Какие-то новшества будут внедряться постепенно.

2. Зачем это нужно?

В России только население «производит» 70 млн тонн отходов ежегодно. Многие регионы уже столкнулись с тем, что девать это добро больше некуда — никому не хочется жить рядом с растущими свалками.

- В Японии эта проблема возникла еще в 60-е годы и они начали выстраивать систему обращения с отходами, в Германии — с 80-х годов, в США — с 2000-х. А мы только с 2014 года стали думать, что делать, - говорит Губайдуллин. - Задача реформы — комплексная: убрать все несанкционированные свалки, сократить объем захораниваемых отходов, развивать сортировку мусора, раздельный его сбор. Кроме того, отходы — это у нас всегда был серый бизнес. Нужно, чтобы финансовые потоки, которые там есть, стали прозрачными — все только через регоператора.

В России только население «производит» 70 млн тонн отходов ежегодноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

3. В итоге увеличится плата за ЖКХ?

Многие граждане опасаются, что очередные нововведения обернутся ростом тарифов. Ну как у нас в ЖКХ обычно и бывает. Вот и сейчас — кто будет платить за прогресс?

- Рост платы есть — в среднем на 15-20%. При этом из квитанции по оплате жилищных услуг плата выводится. В абсолютных цифрах это где-то лишние 20 рублей. Естественно, это средний показатель, в каких-то регионах может быть как больший рост, так и снижение платы за услугу, - утверждает Руслан Губайдуллин. - Проблема в другом. Четверть страны у нас вообще никогда не платила за вывоз мусора, особенно в сельской местности. У нас рядом с каждой деревней есть небольшая свалка, которая весьма серьезно портит местную «чистую» экологию. Многое оттуда попадает в колодезную воду и так далее.

Иными словами, наиболее болезненной реформа может оказаться для жителей частного сектора, которые теперь также должны заключать договора с региональным операторам на вывоз мусора — а раньше за это платили значительно меньше, чем горожане, либо вообще не платили. То же — с садоводческими и огородническими товариществами, им также придется оплачивать мусорные услуги в обязательном порядке.

4. Все теперь должны собирать мусор раздельно?

Раздельный сбор — это только часть реформы, вовсе не обязательная. На него будут переходить те регионы, где для этого уже есть условия.

- В первую очередь нужно построить современные сортировочные комплексы, потому что без них раздельный сбор мусора большого смысла не имеет, - поясняет наш эксперт. – Там, где есть раздельный сбор, но нет сортировочных комплексов, из мусора можно выбрать только 2-3% полезных фракций, которые годятся для переработки. Если нет раздельного сбора, но есть сортировочные комплексы, - 10%. А если есть и то, и другое — то до 20% мусора можно перерабатывать.

Раздельный сбор — это только часть реформы, вовсе не обязательнаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Куда жаловаться на местные проблемы с отходами?

В местное министерство природных ресурсов. На грязь на площадках для контейнеров — в жилищную инспекцию.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

- Чем регоператор отличается от прежних мусорных компаний?

Предполагается, что регоператоры будут оказывать комплексные услуги — то есть отвечать за мусор на всем его пути. Сейчас вывозом мусора занимаются одни компании, свалками (то есть, по-современному, мусорными полигонами) — другие. Нередко перевозчики до официальных полигонов не доезжают, скидывают отходы в какой-нибудь овраг — чтобы не платить за захоронение. Отследить это достаточно сложно. Предполагается, что когда все будет сосредоточено в одних руках, с контролем будет получше.

- Кто с кем должен заключить договор?

В многоэтажках договор с регоператором от лица собственников квартир заключает управляющая компания или ТСЖ.

Собственники частных домов должны заключить этот договор сами — в индивидуальном порядке.

- Я в квартире «прописан», но там не живу. Могу ли не платить за мусор?

Плата начисляется на каждого зарегистрированного в квартире или доме человека. Собственник платит за каждый объект недвижимости, независимо от того, живёт он там или нет. Если у квартиры несколько собственников и на каждого из них выделена доля, плата будет начисляться на каждого.

Бывают случаи, когда члены семей учатся или работают в других городах. Тогда в соответствии с жилищным законодательством при заключении договора с регоператором по обращению с ТКО собственник может предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в доме или квартире гражданин фактически проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временного пребывания, справка из учебного заведения.

Если потребитель отсутствует дома более пяти полных календарных дней подряд, он вправе рассчитывать на перерасчет. Для этого нужно написать заявление регоператору. А регоператор должен сделать перерасчет. Важный момент – факт отсутствия необходимо подтвердить документально. Вам сделают перерасчет, если плата формируется исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении (раньше мы за мусор платили, исходя из площади квартиры, теперь возможны два варианта: 1) исходя из количества жильцов, 2) по-старому — исходя из площади жилья).

Если плата за обращение с ТКО начисляется, исходя из общей площади жилого помещения, то перерасчет сделать нельзя. Законодательством такой порядок не предусмотрен.

КСТАТИ

«Рулить» реформой будет новая госкомпания

На государственном уровне мусорными делами станет заниматься новая компания - «Российский экологический оператор». Указ о ее создании подписал президент Владимир Путин. Учредителем этой госкомпании — единого мусорного оператора — будет Минприроды, а в задачи ее как раз и будет входить продвижение мусорной реформы и контроль за соблюдением законодательства в этой сфере.

Функции новой госструктуры довольно обширные. Она будет распоряжаться бюджетными деньгами, привлекать частные инвестиции в сферу сбора и переработки отходов, обеспечивать выполнение экологического законодательства региональными мусорными операторами и т. п.

Уже в 2019 году единый мусорный оператор, как предполагается, получит из госбюджета 75 млрд рублей в рамках госпрограммы «Экология». А с 2020 года станет главным распорядителем средств от экологического сбора.