2019-01-23T13:11:06+03:00
Звезды

Московский театр "Школа современной пьесы" 25 января возвращается в свое историческое здание на Трубную площадь

В Татьянин день здесь покажут гала-импровизацию "Труба зовет"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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После сильного пожара в 2013 году помещение было на реставрации, а труппа была вынуждена выступать на временных площадкахПосле сильного пожара в 2013 году помещение было на реставрации, а труппа была вынуждена выступать на временных площадкахФото: Алиса ТИТКО
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Актеры театра "Школа современной пьесы" не могут дождаться, когда наступит 25 января, ведь именно в Татьянин день они будут снова выступать в своем историческом здании на Трубной площади. После сильного пожара в 2013 году помещение было на реставрации, а труппа была вынуждена выступать на временных площадках. Накануне первого выступления с гала-импровизацией "Труба зовет" в театр 23 января приехал мэр Москвы Сергей Собянин, где провел первое заседание Организационного комитета по проведению в Москве Года театра.

- Год театра в Москве мы начали очень символично - буквально "из пепла" возродили замечательный театр "Школа современной пьесы". Он приобрел современные технологии, получил качественную науную реставрацию, которая здесь не проходила со времен его создания, - рассказал Сергей Собянин.

Театр расположен на Неглинной улице в прекрасном особняке с золоченой лепниной, с ангелочками и зеркалами. В здании отреставрировали хрустальные люстры и белоснежные лестницы, по которым в свое время даже ходил певец Федор Шаляпин. Но тогда это был еще не театр, с 1816 года здесь располагался легендарный ресторан "Зимний Эрмитаж", ярко описанный Гиляровским и Ходасевичем и многими другими бытописателями старой Москвы. Сюда приходила московская знать, здесь проводили пышные банкеты и культурные вечера. Именно здесь провансальский кулинар Оливье придумал свой знаменитый салат, Достоевский повторил речь памяти Пушкина на заседании Общества любителей российской словесности, Тургенев отмечал юбилей, Горький давал банкет в честь премьеры пьесы "На дне", Чехов заключал договор с Сувориным на издание собрания сочинений. Здесь же в 1917 году состоялось первое московское выступление Утесова.

С 1816 года здесь располагался легендарный ресторан "Зимний Эрмитаж" Фото: Алиса ТИТКО

С 1816 года здесь располагался легендарный ресторан "Зимний Эрмитаж"Фото: Алиса ТИТКО

И только в 1989 году режиссером Иосифом Райхельгаузом был создан театр "Школа современной пьесы". Ныне в труппе играет много известных актеров, среди них Ирина Алферова, Татьяна Васильева, Татьяна Веденеева, Александр Галибин.

После масштабного обновления в театре будут работать три зала – "Эрмитаж" (так назвали Большую сцену по названию ресторана, который здесь располагался с 1816 года) на 350 мест, "Зимний сад" на 200 мест и "Белый зал" на 150 мест. Залы-трансформеры позволят использовать пространство в разных режимах: организовать сцену можно в любом месте зала.

Предполагается, что на сценах "Эрмитаж" и "Зимний сад" будет идти основной репертуар "Школы современной пьесы", а в "Белом зале" будет совместный проект с ГИТИСом "Кафедра" – зрители смогут увидеть лучшие дипломные и курсовые работы студентов.

Театр расположен на Неглинной улице в прекрасном особняке с золоченой лепниной, с ангелочками и зеркалами Фото: Алиса ТИТКО

Театр расположен на Неглинной улице в прекрасном особняке с золоченой лепниной, с ангелочками и зеркаламиФото: Алиса ТИТКО

- Мы к году театра подготовили десятки мероприятий. Мы и до этого не сидели, сложа руки. К сожалению, в 2010-2011 годах, когда мы смотрели здания театров, то стало очевидно, что 2/3 из них требуют ремонт, обновлений. Все эти годы мы активно, трудно работали. Сейчас можно сказать, что большинство имеют хорошую современную базу. Москвичи и гости столицы оценили эту работу. На 70% увеличилось количество посетителей, - сказал мэр Москвы.

Также Сергей Собянин вспомнил театральные постановки, которые проходили на площадях и улицах Москвы во время фестиваля "Путешествие в Рождество". За короткий срок их посетили около 1,5 млн человек.

КСТАТИ

В ходе заседания Оргкомитета по проведению Года театра Сергей Собянин объявил о решениях Правительства Москвы:

- увеличить в 2019 году объем грантов на финансирование деятельности театров на 400 млн рублей,

- выделить целевое финансирование 250 млн рублей на реализацию проектов Года театра, предложенных театральным сообществом,

- направить 60 млн рублей на реализацию театральных проектов федерального уровня, предложенных Министерством культуры России.

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