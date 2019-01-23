2019-01-23T13:09:15+03:00
Спорт

"Мы с Алиной бились вместе на Олимпиаде за Россию. Почему мы должны быть врагами?". Медведева рассказала про отношения с Загитовой

Российская фигуристка откровенно поведала о взаимоотношениях со своей "конкуренткой" по сборной
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments2
Загитова и Медведева на Олимпиаде вместе бились за Россию под началом тренера Этери Тутберидзе.Загитова и Медведева на Олимпиаде вместе бились за Россию под началом тренера Этери Тутберидзе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Один из главных вопросов российского и мирового фигурного катания последнего времени - каковы взаимоотношения между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Молва не раз говорила о том, что перед Олимпиадой 2018 и после между фигуристками "пробежала черная кошка". На Играх в Пхенчхане Загитова обошла Медведеву, выиграв золотую медаль. И вот, кажется, в этом споре поставлена точка.

- Вся эта ситуация вокруг нас очень раздута, большая ее часть вообще придумана. Враги – не враги... Мы команду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны быть врагами? У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, вражды. Не нужно нас сталкивать лбами. Некоторые люди ведутся на то, что пишут в СМИ, но от себя я могу сказать, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было, - заявила Евгения Медведева в интервью журналистке Марии Командной в видео в передаче COMMANDOS, размещенном на Youtube.

Кроме того, Медведева рассказала историю появления совместной фотографии, сделанной на чемпионате России в Саранске в декабре 2018 года. На снимке, который выложила у себя в "сториз" Инстаграма фигуристка Бетина Попова, Медведева фотографирует Загитову с букетом цветов.

- У нас было очень много цветов и игрушек, которые нам обеим кидали на лед. В раздевалке все не помещалось. Алине подарили красивый букет цветов, и она попросила меня ее сфотографировать с ним. В раздевалке было плохое освещение, и Алина предложила выйти в коридор. Мы вышли в коридор, я ее сфотографировала и, собственно, все.

Как признается Женя, она сама не ожидала, что этот снимок так широко будут обсуждать все болельщики:

- Никто из нас не ожидал, что это фото будет обсуждаться настолько широко. Самой большой неожиданностью стало то, что нас в это время кто-то сфотографировал со стороны и выложил это в интернет.

Напомним, что на чемпионат Европы по фигурному катанию 2019, который стартует сегодня, 23 января, в Минске Евгения Медведева не смогла отобраться по итогам чемпионата России. Она заняла 7 место и стала официально второй запасной на турнир, а значит - мало шансов на выступление. Ранее же Медведева, которая ушла летом от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, впервые в карьере не попала в финал Гран-При.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Путиным
В районе поисков самолета с футболистом "Кардиффа" обнаружены обломки
Мария Петрова, Алексей Тихонов, Дмитрий Соловьев и Максим Траньков станут экспертами "Матч ТВ"
Россияне задолжали "Газпрому" более 37 млрд рублей
Песков: общение Путина и Эрдогана закончится совсем поздно вечером
Ученые обнаружили неизвестный тип кровеносных сосудов
Гендиректор WADA назвал Российское антидопинговое агентство эффективной организацией
Минобороны показало иностранным военным атташе ракету 9М729
В Японии положительно оценили переговоры Путина и Абэ
Минстрой не поддерживает введение социальной нормы на энергопотребление
В Кремле высказались о возможном введении соцнормы энергопотребления
МЧС предложило ввести обязательное страхование для объектов с массовым пребыванием людей
К разработке подзаконных актов к ФЗ «Об ответственном обращении с животными» привлекут экспертов-кинологов
Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft
«Вас зовут домой, мистер президент!»: Пользователи усмотрели в провале у Белого дома знак
Единственный выживший при крушении Ту-22М3 летчик доставлен в Москву
Ростуризм предупредили россиян о вспышке лихорадки денге на Филиппинах
Володин намерен опротестовать санкции США в отношении Резника