Алексей Миранчук: "Когда получаешь большие деньги, может снести голову!"

Братья-близнецы Алексей и Антон Миранчуки находятся на том этапе, когда должны перейти из статуса «большие надежды нашего футбола» в «ударную силу». Им по 23 года. Они играют за сборную, они игроки основы в «Локо». И именно им, вместе с партнерами, конечно, выводить нашу команду на Евро-2020 и на ЧМ-2022. Чемпионат мира, кстати, состоится в Катаре. И именно там сейчас проходит «Фонбет-Кубок «Матч-Премьер» с участием «Локомотива». Мы поговорили с Алексеем сразу после очередной тренировки.

- Алексей, выходить из отпуска - тяжелый момент жизни?

- (Смеется) С одной стороны, конечно, это радостно. Приятно снова всех увидеть, давно не виделись, соскучились. Но с другой ты понимаешь, что предстоит тяжелая работа, Надеюсь плодотворная, потому что нужно заложить фундамент на весь сезон.

- В течении сезона много всего и хорошего, и плохого. В отпуске занимаетесь самокопанием, или забываете обо всем?

- Конечно, после каждой игры анализируешь, вспоминаешь свои ошибки, что можно было сделать по-другому. А после сезона… Ты так долго ждешь отпуска, что обо всем забываешь. Если сезон был нормальным, понимаешь, что сделал хорошую работу. Если не очень, копаешься в себе, конечно. Но на отпуск это влияет. Солнце, песок, сидишь, загораешь…

- После нашего ЧМ мы понимаем, что это за событие. Вам не кажется, что Катар совсем не то место, куда надо приглашать тысячи буйно-веселых болельщиков?

- Мы как раз это обсуждали с ребятами. Действительно, приедут же люди из разных стран. У всех свои порядки, правила, они любят выпить, пошуметь, праздник все-таки. Поэтому не знаю как организаторы в Катаре будут этим справляться. Но, думаю, это учитывается. А в принципе в этой стране все располагает к себе, тут здорово. Думаю все в итоге пройдет хорошо.

- А то, что ЧМ пройдет зимой не смущает?

- Смущает, что многие футболисты останутся без отпуска. А зима здесь как наше лето, так что ничего страшного.

- Как проводите свободное время на сборах?

- Утром тренировка, потом обед, потом сон потом вторая тренировка… Там уж кто как – кто-то в хоккей играет на приставке, кто-то спит. Мне нравится на массаж сходить, или в номере поваляться, книжку почитать.

- Что читаете?

- Любовная история…

- Для многих игроков становятся проблемой большие деньги. Пример Кокорина и Мамаева тоже об этом говорит. Как вам удалось справиться с собой, когда стали много получать?

- Как-то так вышло, что я не обращал на это большого внимания. Да, конечно, часто бывает, что человек приезжает из небольшого города, не избалован жизнью. А когда он приезжаешь в Москву, получаешь приличные деньги, у тебя может сорвать голову. Можно пойти туда, посидеть здесь. Но я слышал столько историй про разных игроков, что с ними случалось, чем закончилось, что для себя решил – со мной такого не произойдет. Можно сказать, я был готов к этому, и к тому же у меня есть брат, который может со стороны подсказать, если ты делаешь что-то не так. Самое главное надо понимать – если у тебя все получается в футболе, то у тебя все будет хорошо и в жизни… И наоборот, если позволишь себе что-то, то и не будет у тебя ничего.

- То, что себя нужно постоянно контролировать не раздражает?

- Просто я понимаю, если что себе позволишь – это сразу отразится на тренировках, будет тяжело. Не поспал ночь – уже сложно.

- В общественных местах понимаете, что за вами постоянно может кто-то наблюдать?

- Да, бывает неприятно, когда кто вдруг начинает снимать тайком. Спрашиваю – ну зачем? В любом случае, приходишь куда-нибудь в заведение, и держишь в голове, что тебя могут узнать. Тем более сейчас по поводу футболистов все как будто ждут какого-нибудь скандала. Выход один – никому не давать повода.

- В вашем случае всегда существует опасность, что вас с братом спутают, так что двойная ответственность…

- Нас не часто путают, только если поначалу. Мы же тоже, когда впервые увидели братьев Березуцких посчитали, что они совершенно одинаковые, а потом стали их различать.

- Что думаете про вторую половину сезона, получится у «Локомотива» улучшить позицию?

- Ну мы же поиграли в Лиге чемпионов, поняли, что это такое, и у нас есть огромное желание попасть в этот турнир. А значит нужно занимать 1-2 место.

- Как оцените жеребьевку сборной в отборочном турнире чемпионата Европы?

- Конечно, группа очень серьезная. Скоро игра с Бельгией. Есть и хорошие команды и среднего уровня. В любом случае будет тяжело. Как мы все поняли по матчам чемпионата мира все умеют играть, все могут оказать сопротивление. Даже, бразильцам тяжело даются матчи, а они, на мой взгляд, все очень сильные. Все сборные бьются за свою страну. Но мы будем бороться, все-таки мы задали на ЧМ высокую планку.

- Это правда. Пожалуй, это первый отборочный цикл за много лет, когда так высоки ожидания от сборной.

- Да, сейчас уже совсем другое отношение к нам. Все это прекрасно понимают, и совсем не хочется разочаровывать болельщиков. Не хочется, чтобы снова начались разговоры, что болельщики и команда разъединены. Хочется дальше побеждать, чтобы к нам продолжали так же хорошо относиться.

- Чемпионат мира сделал футболистов кумирами. Вам не кажется, что поступок Кокорина и Мамаева отчасти перечеркнул все это доброе отношение?

- Не думаю. Все-таки общий положительный фон остался. Да, сначала вся эта ситуация вызвала у людей самые негативные эмоции. И они, конечно, вылили все, что у них было. И в какой-то момент показалось, что подпортилось отношение ко всем футболистам. Но сейчас отношение смягчается, просыпаются человеческие чувства у людей. И люди прекрасно понимают, что каждый может оступиться.