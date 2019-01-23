Минобороны показало «ракету преткновения» 9М729

Это был беспрецедентный брифинг. В подмосковный парк «Патриот» съехались журналисты со всего мира. Сюда же прибыли военные атташе дипмиссий, пожелавшие услышать разъяснения по поводу ракеты, из-за которой США хотят выйти из ДРСМД. Услышать и увидеть своими глазами.

Бессрочный договор, по которому Москва и Вашингтон обязались ликвидировать свои ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности, их пусковые установки, а также связанные с ними сооружения и оборудование, был подписан в 1987 году. Соответствующие вооружения и инфраструктура уничтожены еще в 1991 году, и до недавнего времени никаких претензий не возникало.

Но в какой-то момент США вдруг озаботилось российской крылатой ракетой 9М729, которая якобы имеет дальность полета свыше 500 километров, что нарушает ДРСМД.

- При этом никаких объективных подтверждающих данных нам не представлено, - констатировал на совместном с МИД брифинге начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский. - Что касается заявлений США о пусках ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, то там испытывается широкий спектр различных изделий, осуществляющих полет в том числе и на дальность превышающую 500 км. С 2008 по 2014 год на полигоне проведено более 100 пусков различного назначения. Все пуски ракет класса «земля-земля» проводились на дальность, не превышающую ограничения ДРСМД. Исключения составляют только пуски ракетных средств стратегического назначения, уведомления по которым направлялись США в рамках Соглашения от 1982 года.

Минобороны показало «ракету преткновения»Фото: REUTERS

Для наглядности российская сторона решила продемонстрировать несостоятельность американских претензий «на натуре». Военных атташе и журналистов пригласили в огромный павильон, где их уже дожидались две ракеты и одна пусковая установка. 9М728 (к ней претензий нет) и ее модифицированная версия для «Искандера-М» 9М729 («спорная») были разлинованы белыми полосами по блокам, чтобы показать, что часть, отвечающая за дальность полета, в ходе модернизации увеличена не была.

- Усовершенствование крылатой ракеты 9М728 было направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик, - пояснил Михаил Матвеевский. - Обе ракеты унифицированы по большинству основных агрегатов.

Что же произошло после доработки:

- Повысилась мощность боезаряда.

- Появился новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность.

- За счет нового оборудования ракета того же диаметра стала длиннее.

- Пусковой контейнер «подрос» на 53 сантиметра.

- Разработан специализированный вариант самоходной пусковой установки.

- Теперь на ней установлены не две, а четыре ракеты.

Усовершенствование крылатой ракеты 9М728 было направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик, - пояснил Михаил МатвеевскийФото: REUTERS

При этом:

- Стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений – объем топлива остается такой же, как у предшественника.

Иными словами, в «ракете преткновения» просто нет конструктивных особенностей, за счет которых дальность полета могла быть увеличена. Более того, этот показатель стал ниже.

- Максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 км по сравнению с 9М728 и составляет 480 км. Эти характеристики были подтверждены в ходе учений «Запад-2017», - подытожил начальник ракетных войск и артиллерии.

- Вынуждены исходить из того, что американская сторона намерена денонсировать Договор вне зависимости от мнения и действий России, - заключил замглавы МИД Сергей Рябков. - Реальная причина выхода США из ДРСМД заключается в стремлении Вашингтона обеспечить себе полную свободу рук в выборе средств противодействия тем странам, которые обладают арсеналом ракет средней и меньшей дальности и которые отнесены США к геополитическим противникам и оппонентам.

По словам дипломата, американцы уже тестируют системы, запрещенные ДРСМД, под видом противоракетных испытаний. Это так называемые ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам наземным баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, которые запрещены Договором. И его денонсацией Вашингтон просто хочет легализовать эти ракетные системы.