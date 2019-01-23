Захарова: почему Скрипалей спасла «случайно оказавшаяся» на месте отравления главная медсестра британской армии?

Как сообщила на брифинге для журналистов спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова, очередные неувязки в деле об «отравлении Скрипалей» вызывают всё новые вопросы:

- В английской печати появилась информация, что 4 марта 2018 года первая помощь пострадавшим Скрипалям была оказана 16-летней школьницей Эбигейль Маккорт. Возникает вопрос, почему почти год британские власти об этом не рассказывали, при этом демонстрируя чуть ли не поминутную хронику перемещения Скрипалей в тот день?

Эбигейль - дочь полковника и главной медсестры британской армии Элисон Маккорт, которая также находилась на месте происшествия. Ни старшая, не младшая Маккорт не пострадали от вещества, якобы отравившего Скрипалей. При этом английский детектив [Ник] Бейли, напротив, «спасая Скрипалей», отравился и был госпитализирован. Почему тогда к врачам не обращалась 16-летняя девочка Эбигейль? С каждым днём вопросов становится всё больше, ответов на них так и нет, - сообщила Захарова.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери неизвестно кто отравил проживавшего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Без какого-либо расследования Лондон огульно обвинил в инциденте Москву, что стало началом самой серьёзной антироссийской кампании за последние годы: «в знак солидарности» с Британией западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

* * *

Также Захарова затронула тему Украины, назвав принятый Радой закон «легализацией церковного рейдерства». Приводим её тезисы по ситуации в Незалежной.

Об арестованном главреде «РИА Новости — Украина» Кирилле Вышинской

Репрессивным киевским режимом продолжает удерживаться журналист Кирилл Вышинский. Мы призываем международные структуры более жёстко реагировать на это, а украинские власти — освободить его.

О «церковном рейдерстве» на Украине

17 января Верховная рада одобрила законопроект о религиозной собственности. Нетрудно заметить в нём прямую политическую составляющую. Создан прямой инструмент для давления на каноническую УПЦ, отъёма и передачи имущества вновь созданной структуре под эгидой Константинопольского патриарха. Это грубо нарушает международные обязательства Украины на основе Всеобщей декларации прав человека.

Из разных регионов стали поступать известия о захвате храмов канонической церкви. Их интересует только недвижимость, приходы УПЦ. Парадокс: материя вышла на первый план… В народе этот закон получил название «закон и легализации церковного рейдерства».