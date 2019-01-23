Юнна Мориц: Тютчев шлет нам небесную силу, – от нее русофобов трясет

- ...По вашему стихотворению получается, что Тютчев не только нам помогает...

Фёдор Тютчев глядит на Россию,

Как небесное тело с высот,

Шлет России небесную силу, -

От нее русофобов трясет...

Юнна Петровна, выходит, Тютчев с русофобами и сейчас борется?

- В каком случае - борется? Он им всю свою жизнь противостоял, и все его творчество им противостоит.

Там же есть эпиграф – «чем либеральнее, тем они пошлее». И он писал о них очень много. И у меня в разных стихотворениях есть серия цитат поэта в тему. Писал много, жестко, жестче всех.

Юнна Мориц: «Фёдор Тютчев глядит на Россию, Как небесное тело с высот, Шлёт России небесную силу, – От неё русофобов трясёт» 00:00 00:00

- Жестче всех – кого именно?

- Он - прежде всего жестче всех, кто писал о либералах. И о характерной для западной Европы русофобии.

Тютчеву же принадлежит строфа о том, что, как ни старайтесь, все равно вы для Европы будете холопы. У него именно этого много в стихах.

Он жил долгие годы за границей, он был дипломатическим работником, он видел всю структуру и все эти карты из колоды, которая всегда ставила Россию «на уровень шестерок».

У него, именно у Тютчева, этого очень много. Тютчев чрезвычайно сильный, глубокий поэт, который всегда был современным.

Но сейчас он особенно актуален.

Тютчев, Саша, такой же важный поэт для России, безусловно, как Пушкин. Это, конечно, не Пушкин, но важность его для России такова.

- Поэтому вы периодически окунаете свое перо в его чернильницу?

- Нет, я не окунаю, я стараюсь его цитировать по мере возможности, чтобы вернуть понимание, внимание, умение прочесть своих пророков в своем Отечестве.

- Его дипломатия поэтическая укладывается в традиции дипломатии официальной, традиционной?

- Нет. Он намного резче.

Он намного основательнее и намного глубже. Потому что - он человек, которому высшая власть России не запрещала ничего писать в этом смысле. Его, безусловно, никак нельзя сравнивать... с нашими дипломатами, которые, ну да, по-разному были прекрасны в каких-то ситуациях, но никогда не были столь категоричны и непреклонны, как Тютчев, который видел, насколько низкопоклонство перед Западом опасно для России.

Ведь надо же понимать, что и во время войны 1812 года восторг перед Наполеоном, преклонение перед ним, восприятие образа Наполеона как выдающегося человека изумительной силы, мудрости, красоты – это присутствовало в высшем обществе и очень трудно было победить в такой ситуации наполеоновскую армию.

Но легче было победить Наполеона, чем победить эти настроения в элите.

- Серьезно?

- Да. Всегда легче победить врага, который пришел извне, чем того, который внутри.

Ну, Саша, если у нас называют «замечательным писателем, талантливым, умным, обладающим огромной памятью» - человека, который говорит, что русофобы «настоящие патриоты» и что Гитлер «мог бы победить»... А потом они кувыркаются в воздухе, переодеваются и говорят, что нет, это цитаты других людей…

- Мы не будем называть имя этого человека.

- Нет, нет, я никогда не называю. Я же, когда написала об этом - у меня же есть «мгновеник» под названием «Жизнь замечательных людей» (на официальном сайте Юнны Мориц. - А.Г.) - там же имени ни разу не упомянула. Мы живем в стране, где легче победить внешнего врага, безусловно. Потому что можно против него направить оружие, армию, ракеты. А изнутри страну, ее образование, ее моральное устройство пожирает вот это. А я вот сижу и занимаюсь тем, что все время пишу что-то.

- А сейчас о чем пишете?

- О том, как совершают пересадку с самолета одной подлости на другую… Дело в том, что ведь Япония нам заявила несколько лет назад на каких-то переговорах, что, мол, вы проиграли холодную войну, а мы были с теми странами, которые эту холодную войну выиграли, так что мы вас победили. Ты понял меня?

- Да.

- Вот, вот…

- Спасибо огромное. Вы себя только берегите.

* * *

Федор Тютчев – небесное тело,

На Россию он смотрит с высот,

Где Россию он видит всецело -

Всё, что в целом Россию спасёт

От прицелов, которые метят,

Как Россию порвать на тряпьё.

Но Россия подобна планете,

Планетарна орбита её.

Быть должна планетарная целость,

Где прицелы угроз целиком -

Испытание на мягкотелость,

Не должно быть которой ни в ком:

Не должна ни мяукать, ни плакать

Планетарной России судьба,

Чья орбита вращает не мякоть,

У которой душонка слаба!..

Фёдор Тютчев глядит на Россию,

Как небесное тело с высот,

Шлёт России небесную силу, -

От нее русофобов трясёт.

Юнна Мориц. Январь, 2019 г.