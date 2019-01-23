Ежику, потерявшему от стресса все иголки, делают массаж

Судьба этого маленького лесного обитателя висела на волоске. Если бы не счастливый случай то, скорее всего, еж, который лишился всех своих иголок, уже погиб. Но на колючего наткнулся мужчина, который прогуливался в лесу графства Шропшир. Он случайно заметил странного зверька: маленький, с длинной мордочкой, острыми когтями и совсем без шерсти.

И хотя определить принадлежность четвероногого не удалось, мужчина не оставил его в лесу, а отнес ветеринарам. Доктора признали в странном пациенте ежа, который почему-то потерял все свои иголки.

В это время года он должен был спать, но проснулся раньше времени и, очевидно, получил большой стресс. От этого у ежа могли выпасть все иголки.

Назвали зверька Медведь и дали ему еды, на которую он сразу накинулся, съел до последней крошечки и вылакал целую миску воды. Обследование показало, что ежа во время сна атаковал ушной клещ.

- Я работаю здесь десять лет и никогда не видела подобного. Лысые ежи встречаются, но потери составляют 50-60 процентов, а тут 97 процентов покрова выпало, - рассказала сотрудница Центра спасения диких животных Фран Хилл (Fran Hill).

Ежа без иголок спасают в Англии.

Лечение для ежа выбрано индивидуальное. Его купают с антибактериальным шампунем, натирают кожу маслом алоэ вера. Это поможет пациенту снова отрастить иголки и отправиться жить в дикую природу.

Каждый день ежу делают массаж, чтобы иголки начали расти как можно скорее

Медики надеются, что кожа ежа восстановится за пару месяцев и он начнет восстанавливаться. Тот факт, что у зверька хороший аппетит, весьма обнадёживает, сообщает Ридус.

Кстати, сеансы ежиного массажа не уникальны. Их прошел и колючий зверек по имени Нельсон. Он тоже живет в Англии и у него не растут иголки. Таким его взяли на попечение специалисты центра Foxy Lodge, что в британском графстве Норфолк. Ветеринары предполагают, что это — результат травмы, которую ежик получил в дикой природе.