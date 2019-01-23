Землю покроют сетью быстрого “космического” интернета

19 февраля российская ракета “Союз СТ” выведет в космос первые спутники проекта OneWeb. Это группировка аппаратов на низких орбитах. Создается глобальная система, которая обеспечит связь даже в самых отдаленных медвежьих углах планеты. Что с того России?

Новая гонка

По сути дела это начало новой космической гонки. Игроков - около десятка. В том числе российская система спутникового интернета “Сфера”. Но OneWeb вышел на стартовую позицию первым. Для сравнения: наша “Сфера” планирует запустить первые спутники только через 3 года. У всех проектов цели схожие: покрыть планету системой стабильной связи, которая будет “добивать” в любую точку.

Cпутник системы OneWeb. Фото - официальный сайт компании

У России есть ракеты и технологическая база для сборки космических аппаратов - грех не участвовать в проекте, пускай он даже отчасти конкурирует с государственной “Сферой”.

Зачем это надо?

Во-первых, на этом можно заработать: тот, кто первым придет в густонаселенные, но слаборазвитые в плане инфраструктуры регионы Африки и Азии, отхватит большой кусок рынка. А во-вторых, есть оценки специалистов: к 2030 году, благодаря распространению интернета вещей и нашему тотальному погружению в цифровой мир, объем передачи данных увеличится, как минимум, в 100 раз.

Простому человеку выгод от этого проекта тоже немало: сотни миллионов пользователей получат дешевый и высокоскоростной доступ к Сети.

Сколько это стоит?

Проект OneWeb - негосударственный. Формально зарегистрирован в офшорной зоне. Основатели - британцы. Офисы есть в Лондоне и нескольких штатах США.

Стоимость OneWeb оценивается примерно в $3-5 миллиардов. Из них более $1 миллиарда получит Россия, которая займется выведением на орбиту спутниковой группировки. В рамках одного из крупнейших контрактов в истории российской космонавтики планируется осуществить 21 запуск ракет-носителей «Союз». Они выведут на низкую околоземную орбиту 648 (!) спутников.

Как устроен проект OneWeb.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Если все пойдет по плану, на этом участие России в проекте не закончится. Кроме спутников, для работы OneWeb нужны наземные станции сопряжения - для ретрансляции сигнала. Поскольку Россия занимает 1/9 часть суши, примерно такую же часть станций логично строить на наших территориях.

Почему идея не нравится спецслужбам?

К проекту возникли вопросы со стороны российских спецслужб. Они увидели в OneWeb угрозу национальной безопасности. Систему можно использовать для разведки. Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что России все же выгоднее принять участие в этом проекте. Поскольку, хотим мы того или нет, орбитальная группировка все равно будет создана - независимо от мнения спецслужб. И если Россия откажется от выгодного проекта, OneWeb решит проблему за счет наших конкурентов. У них уже есть договоренность с Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса на несколько запусков. А наземные станции будут построены на территории Украины и других соседних стран. Поэтому гораздо разумнее войти в проект, чтобы с одной стороны контролировать его, а с другой стороны - заработать. Дело не только в пусках. OneWeb планируют построить в общей сложности 900 спутников (включая резервные). При этом стоимость каждого аппарата оценивается приблизительно в $1 миллион. Для российских космических предприятий было бы выгодно получить часть этого заказа.

Когда начнет работать?

Создатели OneWeb обещали, что предоставление коммерческих услуг начнется в 2019 году, но скорее всего, сроки сдвинутся, как минимум на год. Во-первых, передвигались сроки запусков. А во-вторых, у компании есть проблемы с финансированием и вряд ли она сможет вывести на орбиту спутники в расчетные сроки.