Казахстан предложили переименовать

Цель переименования вполне привычного и благозвучного «Казахстана», реформаторы из депутатской фракции «Ак Жол» парламента этой страны объяснили туманно:

- Наряду с использованием названия "Казахстан", предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования — "Казахская Республика". Нужно называть вещи своими именами: черное — черным, белое — белым, а казахов— казахами, - заявил председатель «Ак Жол» Азат Перуашев.

По мнению парламентария, новое название восстановит историческую справедливость. Хотя непонятно, когда и кто обходился с Казахстаном несправедливо? Скорее, наоборот, до 1925 года казахов называли киргиз-кайсаками, а государственность просто вручили, не ожидая каких-то благодарностей в ответ, создав в 1936 году Казахскую ССР, которая в 1991 году плавно превратилась в национальное государство. 99% стран на планете были счастливы иметь в историческом багаже такой мягкий нацбилдинг, без войн и потрясений. Но, Азат Перуашев почему-то выдал знаковую фразу со словом-маркером:

- Возвращение республике исконного имени "Казахская", которое признавала даже тоталитарная власть...

И закончил дежурной фразой про то, что переименование «даст новый импульс для единства, дружбы и сотрудничества соотечественников всех национальностей». По странному совпадению, именно с таких разговоров и начинались многие межэтнические конфликты на постсоветском пространстве - когда Молдавия превращалась в Молдову, Таджикистан в Точикистон, Чечня в Ичкерию, а Югославия в клубок враждующих микро-государств. Повеяло 90-ми. И как оказалось, предчувствия не обманули - «Ак Жол» - это бывшая партия «Демократический выбор Казахстана» всего лишь с двумя мандатами в парламенте. Казахстанское отделение «Радио Свобода» не скупясь цитировало инициативу демократического депутата и сразу все встало на свои места.