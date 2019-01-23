В подмосковном Чехове поймали на взятках двух офицеров полиции: один уничтожил вещдоки, а другой «крышевал» бизнес

В отделе полиции подмосковного города Чехов прошли обыски. Сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области изъяли документы и электронные носители. В итоге были задержаны двое местных высокопоставленных полицейских. Оба теперь фигуранты уголовного дела по взяткам.

- В прошлом году в Чехове произошла драка с участием представителей двух национальных диаспор, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах. - Тогда в больницу увезли несколько пострадавших - с огнестрельными и колото-резонными ранами. Однако расследование почему-то забуксовало...

В Следственном комитете объясняют, почему.

- По данным следствия, начальник чеховского отделения по борьбе с организованной преступностью в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей - за непривлечение его к уголовной ответственности и уничтожение видеозаписей, зафиксировавших преступные действия, - говорит старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

Ещё один задержанный - старший инспектор чеховского отдела МВД, который два месяца назад получил от другого местного бизнесмена 200 тысяч за «крышу» его кафе, покровительство по части различных проверок.

В ОМВД Чехова, кстати, обыски провели не только на рабочих местах у фигурантов дела, но и у их начальников, включая главу полиции.

- Не исключено, что в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты и числа местных высокопоставленных полицейских, - сообщил источник.

В подмосковной полиции проводят собственную служебную проверку.

- По её результатам сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. - Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители.