Трамп хотел построить в Москве самую высокую башню в Европе

План был великолепен. Стеклянный небоскреб, который стал бы самым высоким зданием в Европе. Апартаменты класса люкс, роскошные гостиничные номера. И все это великолепие носило бы одно известное всем имя. Трамп.

Проект Trump Tower в Москве был задуман компанией Trump Organization и российским застройщиком ГК «Эксперт».

Но башня так и не была построена. Зато ее проект заинтересовал спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отношениях между Дональдом Трампом и Москвой в ходе предвыборной кампании.

Действующий президент и его помощники по-прежнему утверждают, что отказались от реализации проекта Trump Tower в Москве задолго до президентских выборов. Все переговоры закончились на этапе отправки письма российскому застройщику с предложением о строительстве.

На днях адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что переговоры были свернуты на ранней стадии.

- Никаких денег не платили, никаких планов не строили. Даже черновиков не было. Никаких документов, - сказал юрист.

Однако сотни страниц деловой документации, электронных писем, смс-сообщений и архитектурных планов и эскизов, которые оказались в распоряжении редакции BuzzFeed News, говорят об обратном. Башня Trump Tower должна была стать самым дорогостоящим объектом в Москве.

Башня Трампа в Москва-сити.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДАВНЯЯ МЕЧТА

Целых 30 лет Трамп пытался пробиться на московский рынок недвижимости. Он даже упомянул об этом в своей книге «Искусство сделки». Но долгожданный шанс подвернулся только в 2013 году, когда Трамп отправился на конкурс «Мисс Вселенная», который проводился в России.

- Следующая Trump Tower Moscow, - написал бизнесмен в своем Твиттере сразу после мероприятия.

ВЫШЕ НЕБА

Два года спустя на свет появился архитектурный план будущей башни. Небоскреб должен был стать самым высоким зданием не только в России, но и во всей Европе — около 500 метров. Планировалось, что Trump Tower будет не просто жилым домом класса люкс, а золотоносной жилой, которая будет приносить деньги американского бизнесмену многие годы.

В сентябре 2015 года архитектор из Нью-Йорка (его имя в переписке не появляется. - ред.) представил дизайн небоскреба. 100-этажное стеклянное здание, устремленное ввысь словно обелиск. Его вершину должен был венчать граненный треугольник с логотипами компании Трампа.

- Проект здания, который вы прислали, очень интересный, - написал владелец группы компаний «Эксперт» Андрей Розов в сентябре 2015 года на поступившее ему предложение от бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. - Это здание станет триумфом архитектуры и роскоши. Я считаю, что самое высокое здание в Европе, должно находиться в Москве. Я готов его построить.

Победительница конкурса `Мисс Вселенная 2013` Габриэла Ислер (Венесуэла) и Дональд Трамп в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КЛАСС ЛЮКС

Для подписания проекта Трампу не потребовалось много времени — всего месяц. Уже 28 октября 2015 года все документы были завизированы. В них говорилось, что Trump Tower разместится среди высоток Москва-Сити. Вбашне будет около 250 роскошных первоклассных апартаментов и гостиница. Она должна была занятьцелых 15 этажей — 150 номеров. Помимо этого, спа-салон, фитнес-центр, офисные помещения и гигантский подземный паркинг.

ИВАНКА СПА

Предполагалось, что вести строительство Trump Tower будет российская компания, а команда Трампа в свою очередь получит право заниматься продажей апартаментов, сдачей их в аренду, а также получением прибыли от ресторанов и баров, которые разместятся в башне.

Интересно, что компания бизнесмена могла дать название всему комплексу или какой-то конкретной его части, например, фитнес-центру или спа-салону. Если бы Trump Organization воспользовалась бы такой возможностью, то в башне мог появиться спа-центр Иванки Трамп. Представители дочери Трампа могли заняться дизайном интерьера оздоровительного салона, точно также, как это происходило в других зданиях, построенных по проектам фирмы ее отца.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПЕНТХАУС

С самого верхнего этажабудущего небоскреба открывался бы дивный вид на Москву. Пентхаус должен был стать самым дорогим, его продажа обошлась в 50 млн долларов. Но апартаменты не планировали продавать, утверждает BuzzFeed News, их хотели подарить президенту РФ Владимиру Путину. Источники в правоохранительных органах США подтвердили, что экс-юрист Коэн обсуждал эту идею с помощником пресс-секретаря президента.

Как рассказал журналистам советник Трампа Феликс Сатер, в компании Trump Organization надеялись, что подарив пентхаус российскому президенту в шикарном небоскребе, они тем самым подтолкнут российских олигархов на покупку апартаментов. Всего от продажи апартаментов можно было бы выручить около 250 млн долларов.

ПРИБЫЛЬ ВО ВСЕМ

Переговоры между Trump Organization и российским застройщиком выходили на финишную прямую — был подписан договор о намерениях. В нем содержится подробная финансовая ответственность сторон. Компания Трампа должна была получить за проект аванс в размере 4 млн долларов: четверть суммы следовало передать при подписании лицензионного соглашения, четверть — когда будет найдена площадка для башни, а оставшуюся половину — за неделю до начала строительства или через два года после заключения лицензионного соглашения (в зависимости от того, что наступит раньше).

Также компании будущего президента США предстояло регулярно получать процент от продажи апартаментов (ставки были согласованы в размере от 1% до 5% в зависимости от стоимости проданных площадей), аренды коммерческих помещений и офисов, прибыли с фитнес-центра, спа-салона, ресторанов и баров. В договоре также предусматривалось, что управляющая гостиницей компания Трампа должна была получать доход за ведение бизнеса в башне в течение 25 лет.

На запросы BuzzFeed News по поводу полученных документов не ответили в Trump Organization и Белом доме. Также проигнорировали обращение и Рудольф Джулиани, Иванка Трамп, Андрей Розов и представитель спецпрокурора Роберта Мюллера.