2019-01-23T21:20:56+03:00
Общество

«Иначе увольняйтесь»: пензенский губернатор обязал чиновников лично отговаривать женщин от абортов

План считается выполненным, если от операции откажется каждая вторая беременная
Алена МАРТЫНОВА
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Фото Денис Бухлаев/ТАССГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Фото Денис Бухлаев/ТАСС
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Снижение числа абортов - тренд федеральный, но в каждом регионе его понимают по-своему. Так, например, в Пензенской области пациентки, желающие прервать беременность, из женской консультации напрямую будут оправляться в кабинет главы района. Правда, не в обязательном порядке, а по желанию. Задача чиновников - принять, выслушать и отговорить будущую маму от опрометчивого шага. Об этом на видеосовещании с районными чиновниками в понедельник, 21 января, заявил губернатор Иван Белозерцев.

- Если дело в тяжелом материальном положении или плохих бытовых условиях, надо помочь найти выход, - настоятельно рекомендовал подчиненным областной глава. - В регионе есть определенные проблемы с демографией, но в последнее время, к счастью, число абортов снижается. Поэтому главы районов должны общаться с каждой женщиной, биться за появление на свет каждого ребенка. Это нормальная практика. И если я узнаю, что такая работа не ведется, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей. Кто проигнорирует - заявление на стол, и свободен.

В качестве антипримера губернатор привел ситуацию в Нижнеломовском районе:

- Я поинтересовался у Николая Ахтямовича (Николай Уракчеев - глава районной администрации района). Он сказал: в двумя женщинами провел беседы. А надо 50! От идеи аборта должна отказаться, как минимум, каждая вторая.

Как будет проходить «психологическая пятиминутка», «Комсомолке» пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

- У нас в области работают специальные медико-социальные кабинеты, где консультируют психологи, специалисты по соцработе и юристы. Они открыты для каждой женщины, которая приходит в женскую консультацию с желанием сделать аборт. Там проводят анкетирование, узнают причины. Если пациентка хочет избавиться от ребенка не по медицинским показаниям, ей предлагают встретиться с чиновником. Сразу хочу сказать, что врачебная тайна при этом нарушаться не будет. И никакого принуждения, все добровольно.

- Какие проблемы поможет решить глава района?

- Разные - и жилищный вопрос, и вопрос с работой. Рассказать о мерах социальной поддержки. На самом деле такая практика у нас была и раньше, сейчас ее просто усилили.

- Но если женщина не многодетная, не малоимущая, то есть помощь от государства ей не положена — получается, это просто бессмысленный разговор?

- Чиновник должен искать варианты. Пусть лично разбирается с каждой ситуацией. Ведь помощь может быть не только бюджетная, но и спонсорская. Глава района может к депутатам обратиться, к бизнесу в конце концов. Будем стараться не просто отговаривать ради галочки, чтобы улучшить статистику. Надо и дальше сопровождать — через какое-то время ей понадобиться садик и так далее.

Правда, о том, как часто и в какой форме чиновники будут отчитыватсья по плановым показателям, пресс-секретарь не ответила. Мол, форма отчестности еще в процессе разработки.

Мы попытались связаться с тем самым главой района Уракчеевым, которого раскритиковал губернатор. В приемной ответили, что начальство еще на работе, но узнав, что беспокоит СМИ, попросили перезвонить. Больше трубку так никто и не взял.

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