2019-01-23T22:46:04+03:00
Звезды

Четверо мужчин обвинили режиссера фильма "Богемская рапсодия" в педофилии

По словам пострадавших, в конце 90-х Брайан Сингер часто устраивал вечеринки у бассейна, на которых было много молодых людей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Четверо мужчин обвинили режиссера фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера в педофилииЧетверо мужчин обвинили режиссера фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера в педофилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Четверо мужчин обвинили знаменитого голливудского режиссера Брайана Сингера в многочисленных сексуальных домогательствах.

Виктор Валодвинос, один из пострадавших, рассказал, что в 1997 году встретился с режиссером "Богемской рапсодии" в общественном туалете. Сингер обратил внимание на миловидную внешность 13-летнего подростка. Режиссер спросил о его планах на день и сказал, что может помочь получить ему роль в фильме «Способный ученик». Позже Валодвинос попал в массовку киноленты. По словам мужчины, Сингер приставал к нему на протяжении всего съемочного процесса.

В декабре прошлого года мужчина написал письмо адвокату режиссера и предупредил, что планирует рассказать о событиях 20-летней давности, но так и не получил ответа. Валодвинос признался, что инцидент с "приставаниями" сильно повлиял на его дальнейшую жизнь. Мужчина отметил, что так и не смог заставить себя посмотреть фильм, в котором снимался.

По информации издания The Atlantic, пострадавшие рассказывали, что в конце девяностых Сингер часто устраивал вечеринки у бассейна, на которых было много молодых людей.

Другой мужчина, который представился Эриком, сказал, что в 17 лет у него был секс с Сингером. Пострадавший под псевдонимом Энди также подтвердил тот факт, что режиссер неоднократно домогался к нему, когда ему было 15 лет. К слову, оба пояснили, что предварительно предупредили Сингера о своем юном возрасте.Однако режиссер решил проигнорировать этот факт.

Ранее на режиссера подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчез-Гузман, который сообщил, что режиссер изнасиловал его в 2003 году. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что на момент домогательств ему было 17 лет.

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