2019-01-24T02:40:42+03:00
Телевизор

«Гоголю» добавили секса

Нашумевшую кинотрилогию превратили в сериал
Антонина ВЕТКИНА
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Дерзкое прочтение классики спровоцировало интерес к книгам писателя (Александр Петров в образе Гоголя). Фото: Кадр из фильмаДерзкое прочтение классики спровоцировало интерес к книгам писателя (Александр Петров в образе Гоголя). Фото: Кадр из фильма
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Вообще-то мистический триллер по мотивам произведений Николая Гоголя изначально придумали как раз для телевидения. Но получилось так нарядно, что продюсерам жалко было палить такую красоту в эфире - «Гоголя» показали в кино, нарезав снятое на три части. Затея удалась: фильмы посмотрели 5 млн зрителей, а выручка составила 1,3 млрд рублей (это сильно больше обычных сборов).

Пришла пора показывать обещанную телеверсию. В 11 серий вошли два эпизода, которых не было в кино, расширенные и новые сцены. В частности, актер Александр Петров, сыгравший Гоголя, появится в откровенных кадрах в серии «Мертвые души»: писатель знакомится с тайным обществом аристократов и помещиков. Проще говоря, с эротической сектой.

«Гоголь» изначально задумывался как сериал, в котором есть не только приключенческое, но и чувственное начало», - поясняет один из сценаристов проекта Наташа Меркулова.

В другом эпизоде расскажут про загадочное прошлое Диканьки. Всего в сериале более 100 минут нового контента, не входившего в кинотрилогию.

«Гоголь». С 11 февраля, ТВ 3.

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