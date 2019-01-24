«Гоголю» добавили секса

Вообще-то мистический триллер по мотивам произведений Николая Гоголя изначально придумали как раз для телевидения. Но получилось так нарядно, что продюсерам жалко было палить такую красоту в эфире - «Гоголя» показали в кино, нарезав снятое на три части. Затея удалась: фильмы посмотрели 5 млн зрителей, а выручка составила 1,3 млрд рублей (это сильно больше обычных сборов).

Пришла пора показывать обещанную телеверсию. В 11 серий вошли два эпизода, которых не было в кино, расширенные и новые сцены. В частности, актер Александр Петров, сыгравший Гоголя, появится в откровенных кадрах в серии «Мертвые души»: писатель знакомится с тайным обществом аристократов и помещиков. Проще говоря, с эротической сектой.

«Гоголь» изначально задумывался как сериал, в котором есть не только приключенческое, но и чувственное начало», - поясняет один из сценаристов проекта Наташа Меркулова.

В другом эпизоде расскажут про загадочное прошлое Диканьки. Всего в сериале более 100 минут нового контента, не входившего в кинотрилогию.

«Гоголь». С 11 февраля, ТВ 3.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приквел «Клана Сопрано»: сын сыграет отца

Американский сериал «Клан Сопрано» закончился в 2007 году шестым сезоном, но ставшая культовой история про босса мафии до сих пор не дает покоя его создателю Дэвиду Чейзу. Было принято решение снять приквел - то есть сериал о событиях, предшествовавших тем, что разворачивались в «Клане...». Одним из героев будет молодой Тони Сопрано. На днях стало известно, что его сыграет Майкл Гандольфини - сын Джеймса Гандольфини, исполнившего роль Тони в оригинальном проекте.