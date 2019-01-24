2019-01-24T07:50:27+03:00
Общество

Яндекс.Репетитор и «СтатГрад» вместе проведут тренировочный ЕГЭ по математике

Пользователи ресурса в четверг смогут попробовать свои силы в решении математических задач
Юлия ДИВЕЕВА
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Яндекс.Репетитор примет участие в проведении всероссийской диагностической контрольной работы по математикеЯндекс.Репетитор примет участие в проведении всероссийской диагностической контрольной работы по математике
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Сервис Яндекс.Репетитор примет участие в проведении всероссийской диагностической контрольной работы по математике, организованной образовательным порталом "СтатГрад". Пользователи ресурса получат возможность решить те же задания, что и школьники. Контрольная состоится сегодня.

"Тестами портала "СтатГрад" активно пользуется по меньшей мере треть российских школ, каждую работу пишут сотни тысяч школьников", — рассказал директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.

Он пояснил, что на уроках каждому школьнику доступен лишь один из составленных вариантов, а задачи и решения учителя разбирают самостоятельно.

"Благодаря совместной работе с Яндексом мы можем пригласить к участию в наших диагностических работах больше школьников со всей России и таким образом помочь им выявить пробелы в знаниях, взвешенно выбрать уровень ЕГЭ по математике, подготовиться к решающим испытаниям с помощью бесплатных и качественных материалов", - отметил Ященко.

Сегодня, 24 января на Яндекс.Репетиторе появятся все двенадцать вариантов контрольной, которые "СтатГрад" подготовил для российских школьников. Доступ к ним будет открыт после окончания уроков, чтобы ученики не могли заранее увидеть варианты заданий. А в пятницу, 25 января, ресурс разместит решение задач для самопроверки.

"Сам по себе "СтатГрад" работает только со школами. Школьник не может самостоятельно открыть сайт в удобный момент и потренироваться. При этом ученики и их родители очень интересуются этими тестами — они качественные и всегда соответствуют актуальной спецификации ЕГЭ и ОГЭ. Наш сервис поможет: у нас в свободном доступе есть задания, составленные экспертами "СтатГрада", — говорит руководитель Яндекс.Репетитора Алексей Шаграев.

На Репетиторе также сейчас доступны задания от "СтатГрада" по русскому языку и математике, планируется добавить и другие предметы.

Яндекс.Репетитор — новый образовательный сервис Яндекса. На нем размещаются материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: варианты тестов, разборы заданий, рекомендации учителей. Любой вариант или тематический набор заданий можно открыть в виде версии для печати, что удобно учителям, которые используют тесты ЕГЭ в классе. Репетитор заменит Яндекс.ЕГЭ, который станет недоступен этой весной.

Образовательный портал "СтатГрад" , созданный Московским центром непрерывного математического образования. разрабатывает контрольные работы и диагностические варианты, которые решают ежегодно более миллиона учеников из десяти тысяч школ.

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