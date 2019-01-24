Подтянула веки и удалила жир из щек: Эксперты рассказали, почему Мадонна перестала походить на себя

Мадонна сменила имидж: в Инстаграме королевы сцены появилось свежее селфи, на котором она – жгучая брюнетка. Поп-дива примерила черный парик и стала совершенно неузнаваемой. Вместе с новым цветом волос поклонники заметили и другие усовершенствования в облике звезды: у нее явно изменился овал лица и его отдельные черты. В незнакомке на фото можно с трудом узнать былую Мадонну. «Перекроила себя!» - обсуждают фанаты 60-летней Мэдж. И эксперты с ними совершенно согласны: да, это свежая пластика. Что именно Мадонна сделала с собой, рассказали ведущие голливудские хирурги.

По мнению экспертов, которых опросил американский портал Radaronline.com, певица недавно сделала круговую подтяжку лица, подтянула верхние и нижние веки и удалила жир из щек.

- То, что она сделала подтяжку, очевидно из-за растянутых уголков губ, - комментирует американский хирург Дарья Хмара. – Видите, кожа возле рта словно натянута к ушам? Так лицо выглядит на ранних этапах после недавней операции, когда кожа еще не полностью восстановилась.

По словам Дарьи, певица также хирургическим путем подправила веки.

- Ее нижние веки теперь кажутся более гладкими, а форма глаз – более «кошачьей», удлиненной к вискам, по сравнению с тем, как Мадонна выглядела раньше, - говорит хирург.

madonna To Thine Own Self Be True..............#imnotyourbitch

Голливудский доктор Энтони Юн согласен со своей коллегой по поводу пластических операций поп-звезды.

- Нынешняя Мадонна действительно сильно отличается от той, к которой мы привыкли, - говорит хирург. – Судя по этим фотографиям, я бы сказал, что певице сделали подтяжку лица, подтяжку верхнего и нижнего века и эндоскопическую подтяжку бровей. Кроме того, ей удалили комки Биша (жировые отложения в области щек – Ред.) – овал ее лица стал более худым, а скулы – рельефными. Кожа певицы в хорошем состоянии, возможно, это результат многочисленных химических пилингов и лазерных процедур.

Слева: Мадонна в августе прошлого года на церемонии 2018 MTV Video Music Awards. Справа: свежее селфи из Инстаграма звезды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, недавно певицу заподозрили еще и в том, что она вставила импланты в ягодицы. Мэдж выступила вместе с 13-летним сыном Дэвидом в одном из баров Нью-Йорка в весьма откровенном наряде, обнажившем ее «пятую точку». Размер ягодиц поп-звезды так впечатлил фанатов, что звезду немедленно начали сравнивать с Ким Кардашьян. Округлившиеся прелести певицы навели поклонников на мысль, что артистка подправила и эту часть тела.

Несколько лет назад певица купила дом в Лиссабоне и большую часть времени проводит в Европе. Исторический особняк певица приобрела за 6 миллионов евро — он такой роскошный, что местные жители называют его дворцом. Дом артистки окружен красивым садом и многочисленными лужайками, над ландшафтным дизайном которых колдует целый штат садовников. При особняке есть конюшня и другие хозяйственные постройки, где живет прислуга.

Мадонна перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали - близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 6 лет), 13-летнего сына Дэвида и 12-летнюю дочку Мэрси. Старшие биологические дети звезды Лурдес и Рокко остались в США, где они учатся. Дом звезды расположен неподалеку от тренировочной базы местной юниорской футбольной команды «Бенфика», в которой занимается сын Мадонны. Как рассказывает певица журналистам, именно спортивный талант сына и побудил ее переехать из США в Европу.