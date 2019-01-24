Мужчина зарезал бывшую жену на парковке из страха

В Сети появилось видео допроса 46-летнего убийцы из подмосковного Щелково. Валерий Мишин с ножом набросился на бывшую жену на парковке около гипермаркета и нанес 40-летней Татьяне Нестеренок множественные ранения, в результате которых женщина скончалась.

Житель Щелково рассказал, что приехал на встречу с женой для того, чтобы "поговорить" и "не имел умысла на убийство". Экс-супруги познакомились в 2011 году. Через год они купили дом, у них родился сын. В 2016 году пара развелась из-за разногласий в семье.

Мужчина заявил, что его бывшая встретила другого и готовилась к переезду в Армению. Дом, купленный супругами за 10 миллионов рублей, она собиралась продать, а Валерия выписать.

По словам подследственного, последней каплей стал разговор, в котором Татьяна отказалась оформлять дом на сына. Также она сказала, что Валерий больше никогда не увидит ни ее, ни ребенка.

"У нас на протяжении нескольких лет сложилась длительная психотравмирующая ситуация. Я жил в постоянном страхе, что меня выселят из дома, что меня лишат имущества, приобретенного мною и моими родителями. Что меня лишат общения с ребенком, и она к этому давала повод", - заявил он.

Видео допроса 46-летнего убийцы из Подмосковья.Видео: Пресс Хата

Жестокое убийство произошло рядом с гипермаркетом в Щелково. Момент расправы на парковке зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает РЕН ТВ.

Мишин подкараулил Нестеренок, когда та шла на работу, и набросился на нее с ножом. Повалив жертву на снег, он нанес женщине множественные ранения. Нестеренок пыталась сопротивляться, но скончалась до приезда скорой помощи.

46-летнего мужчину задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ведется следствие.