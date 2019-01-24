Китайцы клонировали пять обезьян со «встроенной» в их ДНК бессонницей

Новость о начале этого исследования была анонсирована для научного мира в National Science Review. В Институте нейронаук Китайской академии наук в Шанхае родились первые пять клонов намеренно «больных» обезьянок. Их клонировали по методике овечки Долли, уже опробованной в 2018 году, когда были воссозданы первые два клона — обезьянки Чжун Чжуна и Хуа Хуа.

Новые пять клонов не могут спать, так как донорские клетки обезьян перед клонированием были генетически модифицированы таким образом, чтобы заставить «замолчать» у эмбрионов один из факторов, которые регулируют биологический (циркадный) ритм. Это встроенное нарушение в их ДНК позволит китайским ученым изучить возникновение и течение очень многих болезней от собственно бессонницы до тех, которые провоцирует бессонница - гормональный дисбаланс, связанный с различными ритмами сна, виды беспокойства, депрессии и поведений, подобных шизофрении. Ученые предполагают, что даже диабет и рак возникает из-за нарушения сна.

- Нарушения циркадного ритма могут привести ко многим заболеваниям человека, включая сахарный диабет, рак и нейродегенеративные заболевания, - сказал координатор исследования Хунг-Чун Чанг. - полученные нами обезьяны могут быть использованы для изучения как развития этих заболеваний, так и возможных методов лечения.