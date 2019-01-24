2019-01-24T14:35:52+03:00
Политика

13 тысяч «жирных» призывников не взяли в армию

Наш военный обозреватель Виктор Баранец подмечает, что раньше от службы освобождали из-за дистрофии, а теперь - новая напасть
Виктор БАРАНЕЦ
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Товарищи призывники, забросывайте биг-маки с газировкой, и бегом на лыжи, в спортзалыТоварищи призывники, забросывайте биг-маки с газировкой, и бегом на лыжи, в спортзалыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения» - таким заголовком-клубничкой разразились некоторые российские интернет-издания и информагенства.

Представляю, как миллионы читателей после этого вообразили себе целую армию толстопузых новобранцев с физиономиями, раскормленными до размеров кастрюль. И откуда же взялась эта экзотичная «сенсация»? Оказалось, - из выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сказала, что (цитирую информагенства) «в Российскую армию ежегодно не попадают около 135 тысяч призывников - они освобождаются от военной службы по медицинским отводам по заболеваниям, связанным с нарушением питания».

Причем, Попова ссылалась на данные некоей комиссии Минобороны. И уточнила, что власти занимаются проблемами нездорового питания, результатами которого помимо ожирения могут стать также и другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и сахарный диабет.

Стоп! Так эти 135 тысяч не призывают только из-за ожирения или и из-за «других заболеваний»? А таких ведь в специальном медицинском перечне насчитывается аж 89! Чтобы докопаться до истины, я обратился в Минобороны, где мне популярно растолковали, что количество призывников, которые освобождаются призывными комиссиями от призыва на военную службу из-за проблем с нарушением питания, составляет не 135 тысяч, а около 13 тысяч человек. А это всего около 6% от общего числа освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья с различными диагнозами. И еще важный момент: в Главном Центре военно-врачебной экспертизы Минобороны мне пояснили, что данный показатель не превышает средние статистические данные по заболеваемости на протяжении долгих лет.

Так что размах «ожирения» российских призывников оказался раздут в 10 раз!

Впрочем, и 13 тысяч слишком полных юношей - тоже немало. Товарищи призывники, забросывайте биг-маки с газировкой, и бегом на лыжи, в спортзалы. Не армии ради, а здоровья для.

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