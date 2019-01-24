«США накажет Мадуро, если оппозиция не придет к власти»: как зарубежные СМИ реагируют на протесты в Венесуэле

В Венесуэле кризис экономический превратился в политический. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и даже принес присягу. Толчком к массовым акциям протестам стал отказ венесуэльцев признавать итоги президентских выборов, которые прошли 10 января. Десятки тысяч человек вышли на улицы Каракаса, протестуя против избранного главы Николаса Мадуро.

Хуана Гуаидо уже поддержали и признали США, Аргентина, Бразилия, Канада, Перу, Колумбия и другие страны.

Действующий президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Но власти США намерены поддерживать связи через Гуаидо.

«Комсомолка» изучила реакцию ведущих мировых СМИ на события, разворачивающиеся в Каракасе.

CNN (США)

- Заявление Трампа создало условия для усиления драмы в Венесуэле, которая эхом отзовется во внутренней политике США, а также создаст напряженность в регионе и за его пределами. Следующие 48 часов станут решающими для Венесуэлы и для Трампа, чья бравада может не привести к незамедлительным переменам, однако усилит надежду на активные действия США, особенно если конфронтация из-за американских дипломатов не будет быстро устранена.

Stratfor (США)

- Само по себе признание Гуаидо США и другими странами не создает угрозу позициям Мадуро, поскольку действующий президент уйдет только в случае введения более жестких международных санкций и усиления протестов. Тем не менее, признание Гуаидо в качестве президента усиливает давление на вооруженные силы Венесуэлы и на правящую Объединенную социалистическую партию. Признав Гуаидо, США дали понять, что накажут венесуэльское правительство, если оно не позволит ему стать президентом.

Bloomberg (США)

- Какой бы хаотичной ни была внешняя политика Трампа в других областях, президент всегда был последовательным в отношении Венесуэлы… Заявление Гуаидо о том, что он возьмет на себя полномочия президента, было скоординировано с Белым домом. Если Мадуро немедленно не передаст Гуаидо контроль над финансами Венесуэлы, Трамп введет дополнительные санкции.

Financial Times (Великобритания)

- Стратегия венесуэльской оппозиции приносит плоды. Пока еще рано говорить, что в Венесуэле прорвало плотину, но в сооружении, выстроенном режимом Николаса Мадуро, открылась течь. Это произошло благодаря разумной стратегии оппозиционной Национальной ассамблеи по укреплению своей позиции как законного правительства Венесуэлы. Эта стратегия может оказаться решающей. Из-за гиперинфляции и экономического крах народ хочет, чтобы правительство работало. Сейчас же в стране два параллельных правительства, и это весьма странная ситуация.

Spiegel (Германия)

- Если военные встанут на сторону Гуаидо, у него будет реальный шанс сместить Мадуро. Генералы сейчас будут взвешивать все «за» и «против». Они откажутся от поддержки Мадуро только в том случае, если смогут быть уверены, что их не накажут и что за ними будет сохранена, как минимум, часть привилегий. Мадуро является их защитником, а Гуаидо может не захотеть им ничего гарантировать.

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