2019-01-24T16:30:49+03:00
Звезды

Наталья Ветлицкая заговорила об унижении

Свою личную жизнь певица тщательно скрывает
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Певица Наталья Ветлицкая в клипе "Глаза цвета виски".Певица Наталья Ветлицкая в клипе "Глаза цвета виски".Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Изветсная в лихие 90-е певица Наталья Ветлицкая больше 10 лет лет живет в Испании. Завершив карьеру, артистка практикует йогу и медитацию. Она ударилась в духовную практику, совершает паломничества по святым местам и философствует.

Свою личную жизнь Наталья Ветлицкая тщательно скрывает. Однако периодически делится наболевшим в своем блоге. Одно из сообщений знаменитости посвящено теме унижений.

"С унижением плохо справляются и целые нации. Побежденные в войнах и противостояниях с трудом признают «похоже, мы не так уж хороши, раз проиграли»", - написала артистка в Facebook.

По ее мнению, "национальное унижение немцев в Первую мировую взрастило нацистов, которые предложили немцам броситься в другую крайность - расистское высокомерие: «вы хуже нас»". "С трудом переживают унижение после распада СССР и пост-советские страны, и это касается не только России", - резюмировала Наталья Ветлицкая.

alexander_tsypkinalexander_tsypkin
Наталья Ветлицкая редко бывает в Москве
9160 отметок «Нравится»139 комментариевInstagram

После рождения первого ребенка Ветлицкая полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь.Ее дочь Ульяна учится в местной школе, прекрасно изъясняется на испанском. Певица неоднократно заявляла, что сделала правильный выбор в пользу нового места жительства: "Для меня Испания не менее родная, а уже даже и более". Звезда тщательно следит за собой, не ест мяса и не пьет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-замминистра энергетики Вячеслава Кравченко задержали в Москве
Китай заблокировал поисковый сервис Bing компании Microsoft
В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссии
Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости
Ученые указали способ приготовления пищи, который опасен для здоровья
Минобороны РФ опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Швеции
Закон о фейковых новостях одобрен Госдумой в первом чтение
Жительница Великобритании встретила призрак в старой церкви
С момента введения в России tax free иностранные туристы предъявили 36 тысяч подобных чеков
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске
Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"
В Москве осудили 11 членов ИГ*, планировавших совершение терактов
В сети появились первые фото российского беспилотника «Охотник»
Премьерный показ фильма «Песни Победы» пройдет в Москве, Берлине и Питере
Элла Памфилова: Должны наказать организаторов нарушений на выборах, чтобы впредь неповадно было
Google ответил Госдуме на претензии о неверном отображении Крыма на картах