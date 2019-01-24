Наталья Ветлицкая заговорила об унижении

Изветсная в лихие 90-е певица Наталья Ветлицкая больше 10 лет лет живет в Испании. Завершив карьеру, артистка практикует йогу и медитацию. Она ударилась в духовную практику, совершает паломничества по святым местам и философствует.

Свою личную жизнь Наталья Ветлицкая тщательно скрывает. Однако периодически делится наболевшим в своем блоге. Одно из сообщений знаменитости посвящено теме унижений.

"С унижением плохо справляются и целые нации. Побежденные в войнах и противостояниях с трудом признают «похоже, мы не так уж хороши, раз проиграли»", - написала артистка в Facebook.

По ее мнению, "национальное унижение немцев в Первую мировую взрастило нацистов, которые предложили немцам броситься в другую крайность - расистское высокомерие: «вы хуже нас»". "С трудом переживают унижение после распада СССР и пост-советские страны, и это касается не только России", - резюмировала Наталья Ветлицкая.

alexander_tsypkin Наталья Ветлицкая редко бывает в Москве

После рождения первого ребенка Ветлицкая полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь.Ее дочь Ульяна учится в местной школе, прекрасно изъясняется на испанском. Певица неоднократно заявляла, что сделала правильный выбор в пользу нового места жительства: "Для меня Испания не менее родная, а уже даже и более". Звезда тщательно следит за собой, не ест мяса и не пьет.